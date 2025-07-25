مصدر بالزراعة يكشف حقيقة تسبب مبيد "الكلورفنبير" في إنهاء حياة أسرة المنيا

كشفت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حقيقة ما يتم تداوله من تسبب مبيد "الكلورفنبير" في حالات الموت الغامض للأطفال الأشقاء الستة في محافظة المنيا، قبل موت والدهم اليوم الجمعة.

وأكد المصدر أن مبيد الكلورفنبير من المبيدات المسجلة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ويعتبر من المبيدات منخفضة السمية والتي لا يسبب تناول أي خضراوات أو فواكه ملوثة بها حالة إعياء شديدة تشكل خطورة على حياة الإنسان، مشيرًا إلى أن الطعام الملوث بنسب أكبر من المسموح بها من المبيدات لا يسبب الوفاة ولكن قد يصيب بحالات قيء أو إسهال في بعض الحالات.

ولفت إلى أن تركيز المادة الفعالة في مركب "الكلورفنبير" لا تتجاوز 24% وهي نسبة ليست بالكبيرة لتسبب حالات تسمم في حالة التعرض لنسبة من المبيد ولا تقارن بمبيدات أخرى شديدة السمية مثل “اللانيك” الذي يصل تركيز المادة الفعالة فيه لـ 90%.



وقال المصدر إن وزارة الزراعة توصي باستخدام “الكلورفنبير” في مكافحة دودة الحشد الخريفية مع عدد آخر من المبيدات الأكثر سمية والقادرة على مكافحة الحشرة.

وأشار إلى أن الادعاء أن مبيد الكلورفنبير لا يوجد ترياق له هو أمر غير صحيح، خاصة وأن أي مبيد مسجل بوزارة الزراعة يدون على عبوته المواد الفعالة التي يجب تناولها في حالات التسمم بالمبيد للحد من أي مضاعفات، وهو ما ينطبق أيضا على مبيد الكلورفنبير.

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