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نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، مفاجأة بشأن إعلان قائمة الأوائل وتحديد موعد الاعتماد

نتيجة الشهادة الثانوية
نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة النهائية بكافة الكنترولات على مستوى الجمهورية.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 

وكشفت مصادر مطلعة داخل قطاع المعاهد الأزهرية أن الكنترول الرئيسي شارف على الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالنتيجة وأن أمر تحديد موعد الاعتماد يعود إلى الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

فيما رجحت مصادر داخل مشيخة الأزهر الشريف أن هناك اتجاها لعدم اتصال فضيلته الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالأوائل مثلما يحدث كل عام نتيجة الأوضاع الحالية في قطاع غزَّة على أن يقوم قطاع المعاهد الأزهرية بإعلان أسماء الاوئل مساء غدا السبت واعتماد النتيجة صباح الأحد القادم.

أعداد الطلاب المشاركين في امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات، موزعين على 577 لجنة في جميع محافظات مصر. وشمل العدد:

73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي.

100,714 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي.

وتضم مراكز التصحيح 22,399 معلمًا، موزعين على 16 مركزًا رئيسيًا، تشمل محافظات: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر.

إجراءات صارمة لضمان الشفافية والعدالة

حددت إدارة قطاع المعاهد الأزهرية أخطاءً لا يُسمح بوقوعها خلال عملية التصحيح، مثل:

ترك جزئيات من الأسئلة دون تصحيح.

إعطاء درجات أقل من المستحق رغم تطابق الإجابة مع النموذج.

عدم احتساب درجات من المسودات حال وجود الإجابة بها.

نقل درجات خطأ إلى غلاف كراسة الإجابة (البوكليت).

وتُعد هذه الأخطاء جسيمة وقد تعرض المراجع والمصحح للمساءلة القانونية.

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