تنسيق الجامعات 2025، خطوات التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية

يبحث أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2025، عن الجامعات الأهلية الجديدة المقرر الدراسة بها 2025-2026، وعن كيفية التقديم للالتحاق بها.

الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية 2024 لطلاب الثانوية العامة والأزهرية

كلية الطب البشري 79%

كلية طب الأسنان 77%

كلية طب الأسنان جامعة سيناء فرع القنطرة 75%

كلية طب الأسنان جامعة سيناء فرع العريش 73%

كلية العلاج الطبيعي 75%

كلية العلاج الطبيعي جامعة سيناء فرع القنطرة 74%

كلية العلاج الطبيعي جامعة سيناء فرع العريش 72%

كلية الصيدلة 71%

كلية الصيدلة جامعة سيناء فرع القنطرة 70%

كلية الصيدلة جامعة سيناء فرع العريش 68%

كلية الطب البيطري 67%

كلية الهندسة 68 %

كلية الهندسة جامعة سيناء فرع القنطرة 66%

كلية الهندسة جامعة سيناء فرع العريش 65%

خطوات التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية

يقوم الطالب بإنشاء حساب علي الموقع المخصص للتقديم لكل جامعة واستيفاء البيانات المطلوبة بكل دقة.

يجب الاحتفاظ باسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالمتقدم عند التسجيل على موقع التقديم، وذلك للدخول مرة أخرى، ومتابعة حالة الطلب الخاص بالطالب، حيث يتم الاعلان عن نتيجة القبول المبدئي عبر موقع التقديم الإلكتروني المشار إليه سابقًا.

يجب على الطلاب التأكد من رفع كل الشهادات المطلوبة في ملف pdf واحد أو صورة واحدة بحجم أقصى 1 ميجا.

يتم سداد رسوم فتح الملف للبرنامج المراد الالتحاق به وقدرها 1500 جنيه مصري (لا ترد) الكترونيًا.

يمكن للطالب التقدم بأكثر من طلب التحاق للبرامج المختلفة، كل طلب التحاق برسوم منفصلة.

طريقة سداد رسوم التسجيل بالجامعات الأهلية

يمكن للطلاب سداد رسوم التسجيل للجامعات الأهلية باستخدام إحدى الوسائل الآتية:

البطاقات البنكية (فيزا – ماستركارد ……. إلخ).

منافذ وماكينات فورى.

لن يعتد بالإيصالات التي يتم سدادها بأي طريقة خارج منظومة الدفع الإلكتروني والموضحة أعلاه.

يرجى الاحتفاظ بصورة عملية السداد.

تعليمات هامة للطلاب قبل التسجيل للجامعات الأهلية

يعتبر موقع التقديم الإلكتروني لكل جامعة أهلية والصفحة الرسمية لها على فيسبوك هما المصدران الأساسيان للتعرف على مستجدات عملية التنسيق الخاصة بالمتقدم، لذا يجب على الطالب المتابعة المستمرة لما يستجد من تنويهات عليهما.

يتحمل المتقدم مسئولية صحة البيانات ودقتها، ومن يخالف ذلك يتعرض لإلغاء التسجيل الخاص به على موقع الجامعة.

لا يتطلب التقديم المبدئي الحضور الشخصي لمقر الجامعات الأهلية إلا في مرحلة استكمال الأوراق النهائية.

أكدت جميع الجامعات الأهلية أنها ليس لها أي وسطاء أو مندوبين في داخل مصر أو خارجها، وحذرت من التعامل مع أي فرد خارجها.

بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، الثانوية الأزهرية، مدارس STEM للعلوم والتكنولوجيا، ومدارس النيل الدولية لعام 2025، سيتم إعلان موعد التقديم لاحقًا، وذلك بعد إعلان نتائج الثانوية العامة والأزهرية.

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