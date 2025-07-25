الجمعة 25 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تنسيق الجامعات 2025، خطوات التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية

الجامعات الأهلية،
الجامعات الأهلية، فيتو

يبحث أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2025، عن الجامعات الأهلية الجديدة المقرر الدراسة بها 2025-2026، وعن كيفية التقديم للالتحاق بها.

الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية 2024 لطلاب الثانوية العامة والأزهرية

كلية الطب البشري 79%
كلية طب الأسنان 77%
كلية طب الأسنان جامعة سيناء فرع القنطرة 75%
كلية طب الأسنان جامعة سيناء فرع العريش 73%
كلية العلاج الطبيعي 75%
كلية العلاج الطبيعي جامعة سيناء فرع القنطرة 74%
كلية العلاج الطبيعي جامعة سيناء فرع العريش 72%
كلية الصيدلة 71%
كلية الصيدلة جامعة سيناء فرع القنطرة 70%
كلية الصيدلة جامعة سيناء فرع العريش 68%
كلية الطب البيطري 67%
كلية الهندسة 68 %
كلية الهندسة جامعة سيناء فرع القنطرة 66%
كلية الهندسة جامعة سيناء فرع العريش 65%

 

خطوات التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية 

  • يقوم الطالب بإنشاء حساب علي الموقع المخصص للتقديم لكل جامعة واستيفاء البيانات المطلوبة بكل دقة.
  • يجب الاحتفاظ باسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالمتقدم عند التسجيل على موقع التقديم، وذلك للدخول مرة أخرى، ومتابعة حالة الطلب الخاص بالطالب، حيث يتم الاعلان عن نتيجة القبول المبدئي عبر موقع التقديم الإلكتروني المشار إليه سابقًا.
  • يجب على الطلاب التأكد من رفع كل الشهادات المطلوبة في ملف pdf واحد أو صورة واحدة بحجم أقصى 1 ميجا.
  • يتم سداد رسوم فتح الملف للبرنامج المراد الالتحاق به وقدرها 1500 جنيه مصري (لا ترد) الكترونيًا.
  • يمكن للطالب التقدم بأكثر من طلب التحاق للبرامج المختلفة، كل طلب التحاق برسوم منفصلة.

طريقة سداد رسوم التسجيل بالجامعات الأهلية

يمكن للطلاب سداد رسوم التسجيل للجامعات الأهلية باستخدام إحدى الوسائل الآتية:

  • البطاقات البنكية (فيزا – ماستركارد ……. إلخ).
  • منافذ وماكينات فورى.
  • لن يعتد بالإيصالات التي يتم سدادها بأي طريقة خارج منظومة الدفع الإلكتروني والموضحة أعلاه.
  • يرجى الاحتفاظ بصورة عملية السداد.

تعليمات هامة للطلاب قبل التسجيل للجامعات الأهلية 

 

  • يعتبر موقع التقديم الإلكتروني لكل جامعة أهلية والصفحة الرسمية لها على فيسبوك هما المصدران الأساسيان للتعرف على مستجدات عملية التنسيق الخاصة بالمتقدم، لذا يجب على الطالب المتابعة المستمرة لما يستجد من تنويهات عليهما.
  • يتحمل المتقدم مسئولية صحة البيانات ودقتها، ومن يخالف ذلك يتعرض لإلغاء التسجيل الخاص به على موقع الجامعة.
  • لا يتطلب التقديم المبدئي الحضور الشخصي لمقر الجامعات الأهلية إلا في مرحلة استكمال الأوراق النهائية.
  • أكدت جميع الجامعات الأهلية أنها ليس لها أي وسطاء أو مندوبين في داخل مصر أو خارجها، وحذرت من التعامل مع أي فرد خارجها.
  • بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، الثانوية الأزهرية، مدارس STEM للعلوم والتكنولوجيا، ومدارس النيل الدولية لعام 2025، سيتم إعلان موعد التقديم لاحقًا، وذلك بعد إعلان نتائج الثانوية العامة والأزهرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الثانوية العامة 2025 الثانوية العامة والازهرية الجامعات الأهلية الجديدة الجامعات الأهلية الحد الأدني للقبول بالجامعات الأهلية الطب البيطري كلية العلاج الطبيعي جامعة سيناء

مواد متعلقة

قبل انطلاق تنسيق المرحلة الأولى، قائمة الجامعات الحكومية المعتمدة

معهد بلهارس: إمكانيات علاجية جديدة لتليف الكبد من بروتين الحليب (فيديو)

تنسيق الجامعات 2025.. موقع التنسيق يواصل استقبال طلبات اختبارات القدرات.. أسباب تأخر إعلان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى.. وخطوات تسجيل الرغبات

تنسيق الجامعات 2025، شروط الالتحاق ببعض البرامج المميزة للعام الجامعي 2025/2026

موعد تنسيق الجامعات الأهلية 2025 للثانوية والشهادات المعادلة

تنسيق الكليات 2025 علمي علوم بالنسب المئوية

جامعة عين شمس تحصد جائزتين لأفضل رسائل دكتوراه على مستوى الجامعات المصرية

وزير الطيران المدني يشارك في فعاليات مؤتمر "CIAT 2025" بكوريا الجنوبية

الأكثر قراءة

الأسرة كلها ماتت، والد أطفال دلجا ضحايا المرض الغامض يلحق بأبنائه الـ 6

"سكاكين بتقطعني"، المذيع إبراهيم الكرداني يعلن إصابته بهذا المرض

13 قرارا جمهوريا مهما وتكليفات حاسمة للحكومة ورسائل طمئنة من السيسي للمصريين

قبل انطلاق تنسيق المرحلة الأولى، قائمة الجامعات الحكومية المعتمدة

تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة وكيفية التقديم

موعد مباراة الأهلي والبنزرتي والقناة الناقلة

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025

الإفتاء توضح حكم تناول المخدرات وتعاطيها

خدمات

المزيد

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025

سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة، عيار 21 يصل لهذا المستوى

تراجع لأقل من 49.14 جنيه، سعر الدولار بالبنوك صباح اليوم الجمعة 25-7-2025

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الخميس 24-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماركات سيارات نجوم الفن الشعبي والمهرجانات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم موت الزوج في المنام وعلاقته بحل الخلافات الزوجية

الإفتاء توضح حكم تناول المخدرات وتعاطيها

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بالخير الكثير والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية