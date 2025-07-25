بعد وفاة أطفال دلجا الـ6 ووالدهم، كل ما تريد معرفته عن المبيد الحشري النادر "كلورفينبير"

في حادثة مأساوية، لفظ ناصر محمد، والد الأطفال الستة المتوفين في قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى أسيوط الجامعي، ليصبح إجمالي عدد المتوفين من تلك الأسرة 7 أشخاص.

أستاذ السموم بجامعة المنيا



مؤخرًا، أفاد الدكتور محمد إسماعيل، أستاذ السموم بجامعة المنيا، بأنه تم تكليفه بمتابعة حالة الطفلتين الأكبر بعد وفاة 6 من أشقائهما في ظروف غامضة في 13 يوليو وقد أشار إلى أن السبب يعود إلى تناولهم لمادة مبيد حشري نادر يُدعى "كلورفينبير".

علاقة المبيد بالوفيات

وفاة والد أطفال دلجا في المنيا، فيتو



بعد الفحوصات والتحقيقات، تبين أن المبيد الحشري "كلورفينبير"، الذي يُستخدم في الزراعة، كان من العوامل المحتملة التي أدت إلى هذه الوفيات.

ما هو "كلورفينبير"؟

مبيد حشري نادر "كلورفينبير"، فيتو



"كلورفينبير" هو مبيد حشري ينتمي إلى فئة المبيدات العضوية الفوسفورية، ويستخدم لمكافحة مجموعة متنوعة من الآفات الزراعية، ومع ذلك، يعتبر من المبيدات النادرة الاستخدام ويُحذر من تأثيراته السلبية على الصحة العامة، خاصة لدى الأطفال.

الأعراض وتأثيرات المبيد للحشري "كلورفينبير"



تشير التقارير إلى أن الأطفال الذين تعرضوا لهذا المبيد عانوا من أعراض حادة تشمل:

- صعوبة في التنفس

- غثيان وقيء

- تشنجات عضلية

- فقدان الوعي

واقعة أطفال دلجا



كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة حول وفاة وإصابة ستة أشقاء في إحدى قرى ديرمواس، بينما كانت شقيقتهم فرحة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى.

عقب البلاغ، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة كل من "ريم ناصر" (10 سنوات)، و"عمر ناصر" (7 سنوات)، و"محمد ناصر" (11 سنة)، ولحق بهم كل من "أحمد ناصر" (5 سنوات) و"رحمة ناصر" (12 عامًا) وفرحة ناصر (14 عامًا). وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للبدء في التحقيقات.

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