تنسيق الجامعات 2025.. موقع التنسيق يواصل استقبال طلبات اختبارات القدرات.. أسباب تأخر إعلان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى.. وخطوات تسجيل الرغبات

يواصل موقع تنسيق الجامعات استقبال طلبات طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبار القدرات، حيث يستمر التقديم حتى الأربعاء المقبل 30 يوليو.

اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2025 ، أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الخميس، أن عدد الطلاب الذين سجلوا على موقع التنسيق الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام ٢٠٢٥، بلغ حتى الآن ٨٧ ألف طالب وطالبة.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني:

وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق ٣٠ يوليو ٢٠٢٥.

قائمة الكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات

١. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)

٢. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها – بني سويف – طنطا – دمنهور)

٣. كلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة حلوان

٤. كلية التربية الفنية بالزمالك – جامعة حلوان

٥. كلية التربية الفنية – جامعة المنيا

٦. كليات علوم الرياضة

ويتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

ويتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

تعليمات هامة للطلاب خلال اختبارات القدرات

وحذرت وزارة التعليم العالي الطلاب من بعض الأمور المهمة في اختبارات القدرات، كما وجهت بعض التعليمات التي من الضروري الالتزام بها وهي كالتالي:

ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

ممنوع نهائيًّا تصوير الاختبار، وسيعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حال قام بتصوير أي اختبارات أو قام بنشر بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.

ويمكن للطلاب الاستفادة من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة؛ وكذلك الأدلة الإرشادية التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات؛ لمساعدتهم في التسجيل وأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات، والتي تم نشرها على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني عبر الروابط التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي



الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام)



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز).

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2025، كشف الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف على التنسيق، أسباب تأخر الإعلان عن المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2025، حيث كان من المنتظر أن تعلن الوزارة الحد الأدنى للمرحلة اليوم.

ومن المعروف أن وزارة التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، في غضون 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة، كما تحدد الوزارة الجدول الزمني للمرحلة وموعد فتح موقع التنسيق الالكتروني، لتسجيل رغبات الطلاب، وموعد إغلاقه.

وأوضح غانم في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن السبب الرئيسي في تأخر إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى، هو عدم تسلم نتيجة الثانوية العامة 2025، من قبل وزارة التربية والتعليم حتى الآن.

موعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025

وأكد غانم أن موعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، لم يتحدد بعد، نظرا لأن الأمر متوقف على إرسال نتيجة الثانوية العامة من جانب وزارة التربية والتعليم.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي، أن الوزارة تحتاج إلى الحصول على نتيجة الثانوية العامة للوقوف على أعداد الطلاب ونسب المجاميع، للتمكن من تحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى، حيث تعتبر هذه الاحصائيات أمرا مهما في تحديد الحد الأدنى للمراحل الثلاث بالتنسيق، بالإضافة إلى الحدود الدنيا للقبول بالكليات.

وأكدت المصادر أنه فور الحصول على نتيجة الثانوية العامة، يبدأ مكتب التنسيق في العمل للوقوف على الإحصائيات المطلوبة من النتيجة، وفي الغالب يتم الإعلان عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى في اليوم التالي مباشرة.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني

هناك مجموعة من الخطوات الهامة، التي يجب على الطالب اتباعها ليتأكد من أن عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق كان صحيحة تماما، وهي كالآتي:

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.

يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.

يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه.

بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.

يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.

في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.

المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد.

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410.

بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوى على 75 خانة لاختيار الرغبات.

قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه

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