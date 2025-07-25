الأسرة كلها ماتت، والد أطفال دلجا ضحايا المرض الغامض يلحق بأبنائه الـ 6

لفظ ناصر محمد علي والد الأطفال الستة المتوفين بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى أسيوط الجامعي.

وتم نقل الأب قبل نحو أسبوع إلى مستشفى أسيوط الجامعي، بعد أن ظهرت عليه أعراض المرض الذي تسبب في وفاة أطفاله، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة منذ قليل ليلحق بهم.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة حول وفاة وإصابة ستة أشقاء في إحدى قرى ديرمواس، وعقب البلاغ انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة كل من "ريم ناصر" (10 سنوات)، و"عمر ناصر" (7 سنوات)، محمد ناصر" (11 سنة)، ولحق بهم كل من "أحمد ناصر" (5 سنوات) و"رحمة ناصر" 12 عاما وفرحة ناصر (14 عاما) وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للبدء في التحقيقات

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