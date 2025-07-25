الجماعات الإرهابية لا دين لها ولا انتماء

لا شك أن المخطط الماسوني الصهيوني الغربي الخبيث له سيناريوهات وصور متعددة، ولعدم قدرة إسرائيل على مواجهة مصر عسكريًّا، خصوصًا بعدما ذاقت مرارة الهزيمة القاسية في حرب أكتوبر 1973 بدأت تعمل على زرع الجماعات المأجورة والمتطرفة في مصر، بعد أحداث ربيع الشؤم، ربيعهم العربي الأسود، وهو المخطط الإجرامي الذي يعمل على تقسيم وتفكيك العالم العربي ومحاربة الإسلام والمسلمين.

وفرض الهيمنة والنفوذ على الدول العربية والإسلامية والسيطرة على مقدرات الشعوب والاستيلاء على ثرواتها. من هذه السيناريوهات بل أخطرها هو زرع الإرهاب اللعين، وهذا السيناريو بدأ منذ سنوات بصناعة الجماعات المتطرفة، وتدريبها وتمويلها وإيفادها إلى الدول العربية والإسلامية، خصوصًا مصر التي حطمت كل أحلام وأطماع أمريكا وإسرائيل في تقسيم مصر وتركيعها بعد إفشال ربيعهم الأسود بعد ثورة التصحيح في 2013.

هذا ومن المعلوم أن الجماعات الإرهابية هي جماعات تخريبية مأجورة، لا دين لها ولا وطن ولا انتماء، لا إلى العروبة ولا إلى الإسلام انتماؤهم، كل ما يعرفونه هو الدولار واليورو والسلطة. ولا شك أنهم شياطين الإنس وخدم أسيادهم الصهاينة والأمريكان، وبريطانيا وبعض دول الغرب.

تلك الجماعات تزينوا بزي الإسلام وتكلموا بكلام الإسلام، والإسلام والإنسانية منهم براء، نادوا بالجهاد في سبيل الله تعالى، ولم نرَ لهم جهادًا، بل رأينا إرهابًا للمسلمين وللآمنين وفسادًا في الأرض، أسلحتهم وبنادقهم لم تصوب نحو الصهاينة الملاعين سافكوا دماء النساء والأطفال والشيوخ والعجائز والصبية والشباب في غزة وغيرها وأهل الفساد والإفساد في الأرض، بل صوبوا بنادقهم بأمر مستأجريهم نحو أبناء جلدتهم من العرب والمسلمين.

ولم تعانِ دولة على مستوى دول العالم من الإرهاب مثلما عانت مصر، وكم من دماء طاهرة بريئة سفكت، وكم من تضحيات وأثمان باهظة بذلتها مصر في مواجهة الإرهاب ومحاربة أهل الشر، وفي هذه الفترة ولعجز الصهاينة الملاعين على مواجهة مصر عسكريًّا تم إعداد وتجهيز الجماعة الضالة المضلة المأجورة المسماة بجماعة حسم ودفعها إلى مصرنا الحبيبة، بالإضافة إلى فلول جماعة إخوان الشياطين..

وحاولت الجماعتان القيام بأعمال تخريبية في المدن المصرية لترويع الآمنين وتكدير الأمن العام حتى تحدث الفتنة بين الشعب ورجال الدولة، ولكن من فضل الله تعالى أولًا ويقظة الأجهزة الأمنية المصرية تلقت تلك الجماعة التخريبية صفعة شلت حركاتها..

المهم والمطلوب الآن هو يقظة الشعب المصري، والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة فورًا، وأن يكون المصريون على قلب رجل واحد ويد واحدة، وعدم السماع للإشاعات المغرضة وهي أيضًا من أدوات حرب الصهاينة الملاعين.. وحفظ الله تعالى مصرنا الحبيبة وقيادتها الحكيمة وتحيا مصر..

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