على قلب رجل واحد

إن ما تمر به مصرنا الحبيبة منذ مؤامرة الربيع الصهيوأمريكي، ربيع التقسيم والخراب وتفكيك الشعوب وبسط وفرض الهيمنة الصهيونية الغربية على العالم العربي والإسلامي، وإلى الآن تمر مصر بمرحلة خطيرة بل تمر بأخطر مرحلة في تاريخها المعاصر، تتمثل في حصار سياسي وإقتصادي فضلا عن سياسة التجويع وومحاصرتها بالغلاء وأخيرا الإضطرابات في الدول التى تشترك معنا في الحدود.

ففي السودان نجد أن الاضطرابات الداخلية دفعت كثيرا من أهل السودان الشقيق إلى هجرة منازلهم والنزوح إلينا للهروب من الحرب، فضلا عن أزمة سد النهضة التي تهدف إلي تعطيش أهل مصر والسودان وتعطيل التنمية الزراعية في البلدين..

ونفس الأمر يتكرر في ليبيا وللأسف تستغل الجماعات الإرهابية المأجورة والمتطرفة الظروف السياسية وتحاول إختراق الحدود لإحداث تكدير للأمن المصري وإرهاب المصريين، ضف إلى ذلك ما حدث في سوريا بعد هروب الأسد وإستلاء أحمد الشرع على كرسي الرئاسة بمساعدة ومعونة أمريكا وإسرائيل، وسيطرة الجيش الإسرائيلي على مناطق عديدة من أراضي سوريا..

ضف إلى ذلك الخطر الأشد والأصعب في غزة ومخطط تهجير أهل غزة إلى سيناء وحشد القوات الإسرائيلية المدعومة من أمريكا وبريطانيا والغرب على الحدود المصرية، ضف إلى ذلك تخلي عدد من الدول العربية عن مصر والتي للأسف باعت القضية الفلسطينية ووقفت مع الجانب الإسرائيلي الأمريكي..

هذا غير خيوط المؤامرة المستمرة والتي منها تمويل الجماعات المأجورة صنيعة أمريكا وإسرائيل للقيام بأعمال تخريبة في بلدنا.. الخلاصة إننا في حالة حرب من الداخل والخارج، نعم معنا الله تعالى سبحانه حفيظ ومؤيد ونصير.

لذا يجب علينا يا مصريين أن نتكاتف ونتعاضد وأن نكون كلنا بكل طوائفنا يدا واحدة وعلى قلب رجل واحد، وأن نصم أذننا عن سماع الشائعات الضالة المغرضة الكاذبة المٌفتراة والتي تعمل علي إحداث فجوة بين الشعب والقيادة..

شهادة حق لوجه الله تعالى أن الله تبارك في علاه قد أكرمنا بقيادة نزيهة مخلصة صادقة وجعلها لمصر طوق نجاة، في الختام، الله أكبر سيف الله قاطعهم كلما علو في مكرهم، اللهم إحفظ مصرنا وقائدنا من كل مكر وكيد وشر وسوء، وتحيا مصر ويعيش البطل السيسي.

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