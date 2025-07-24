نواب بالبرلمان الأوروبي: التاريخ لن يرحم صمتنا في مواجهة المجاعة والإبادة بغزة

طالبت رسالة وقعها 60 نائبا بالبرلمان الأوروبي اليوم الخميس، بتحرك فوري إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة

وقالت الرسالة الموقعة من 60 نائبا بالبرلمان الأوروبي: أطفال غزة يموتون جوعا والاتحاد الأوروبي يرد بكلمات ضعيفة دون أي فعل.. نطالب باجتماع طارئ لمجلس الشؤون الخارجية لبحث إجراءات ضد إسرائيل.

وتابعت رسالة البرلمانيين الأوروبيين: ندعو لتقديم حزمة عقوبات ضد إسرائيل لاعتمادها في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد.. نقترح فرض عقوبات على مؤسسة غزة الإنسانية وأفراد يعملون فيها.

صمت الاتحاد الأوروبي وتواطأه في مواجهة المجاعة والإبادة في غزة

واستكملت رسالة البرلمانيين الأوروبيين: التاريخ لن يرحم صمت الاتحاد الأوروبي وتواطأه في مواجهة المجاعة والإبادة في غزة.. نحتاج إلى تحرك عاجل وعدم ترك الفلسطينيين في غزة للجوع والقتل.. لا مزيد من المعايير المزدوجة أو الصمت أو التواطؤ بشأن ما يحدث في غزة.

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