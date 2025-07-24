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خارج الحدود

166 شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة

شاحنات مساعدات تحمل
شاحنات مساعدات تحمل علم مصر، فيتو

أفادت مصادر "القاهرة الإخبارية"، بأن 166 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة بدءًا من أمس الأربعاء وحتى فجر اليوم الخميس، عبر معبري زكيم شمال القطاع وكرم أبو سالم.

 المساعدات تضمنت شحنات من الدقيق والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية

وقالت المصادر، إن المساعدات تضمنت شحنات من الدقيق والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

وأوضحت، أن مصر تكثف جهودها مع كل الأطراف الدولية لإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة خلال الفترة الحالية.

 137 شاحنة دقيق والباقي مواد غذائية متنوعة

وأشارت إلى أنه من المقرر إدخال 180 شاحنة مساعدات مختلفة إلى القطاع اليوم الخميس، منها 137 شاحنة دقيق والباقي مواد غذائية متنوعة.

كما أشارت المصادر إلى أن الهلال الأحمر المصري رفع درجة استعداده للعمل على إدخال المزيد من المساعدات المصرية إلى غزة خلال الساعات القادمة، في إطار الجهود المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

 

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166 شاحنة مساعدات غزة كرم أبو سالم معبري زكيم الهلال الأحمر المصري

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