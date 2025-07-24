استشهاد 13 فلسطينيا في قصف للاحتلال الإسرائيلي بغزة

استشهد 13 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الخميس، فى قصف الاحتلال الإسرائيلي لوسط وجنوب قطاع غزة.

قصف منزل في مخيم البريج وسط القطاع

وأفادت مصادر طبية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل ورضيعة جراء قصف الاحتلال منزلا في منطقة النادي الأهلى بالنصيرات، كما استشهد فلسطيني إثر قصف منزل في مخيم البريج وسط القطاع.

وأضافت المصادر، أن طائرات الاحتلال شنت غارة على خيمة تؤوي نازحين بحي الرمال في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح.

قصف مدفعي للاحتلال على مجموعة من المواطنين قرب أبراج القسطل شرق المدينة

وفي مدينة دير البلح، استشهد 3 فلسطينين وأصيب آخرون بجروح في قصف مدفعي للاحتلال على مجموعة من المواطنين قرب أبراج القسطل شرق المدينة، كما استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون إثر قصف من طائرة مروحية على منزل لعائلة الغول في بلوك 3 في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

أما في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال خيام النازحين بمواصي خان يونس.

يشار إلى أن 54 فلسطينيا بينهم أطفال استشهدوا يوم أمس الأربعاء، بنيران وغارات الاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة.

حرب إبادة جماعية بغزة

وتشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، منذ السابع من أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت تلك الإبادة حتى الان، أكثر من 202 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.