الخميس 24 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية على معظم دول العالم

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية على السلع المستوردة من غالبية دول العالم، مشيرًا إلى أن الإجراءات ستطال الدول التي لم تتمكن من إبرام اتفاقيات تجارية مع واشنطن في الوقت المناسب.


وقال ترامب خلال فعالية حول الذكاء الاصطناعي في واشنطن، نقلتها القنوات الأمريكية: "في الأساس، سنفرض الرسوم الجمركية على معظم دول العالم. أكثر من 200 دولة – وهذا يعني الكثير من الاتفاقات، حتى لو أعجبكم ذلك. ماذا أفعل مع دولة لا أعرف عنها شيئًا؟"، متهكمًا وسط ضحك الحاضرين.

وأشار ترامب إلى أن هناك عددًا من الصفقات التجارية الناجحة التي تم توقيعها بالفعل، وأخرى ستُنجز قريبًا مع بعض الدول.


وختم الرئيس الأمريكي بالقول: "سيكون الأمر كثيرًا على الجميع".

وفي 2  أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من شركاء أمريكا التجاريين، وفي مقدمتهم الصين، التي ردت بالمثل، مما أدى إلى تصعيد متبادل رفع الرسوم الأمريكية على السلع الصينية إلى 145%، بينما وصلت الرسوم الصينية على البضائع الأمريكية إلى 125%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة السلع المستوردة دول العالم الذكاء الاصطناعي الرسوم الجمركية السلع الصينية الرسوم الصينية على البضائع الأمريكية

الأكثر قراءة

تناولوا مبيد حشري، إصابة 5 أطفال من أسرة واحدة بتسمم في المنيا

جنازة مهيبة لشاب بالشرقية ضحية "رعونة" عريس في حفل زفافه (صور)

غياب مصري وحضور سوري، تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجآت فعاليات موسم الرياض المقبل (فيديو)

الحالة الثانية، طالبة تلقي بنفسها من الطابق الرابع بالإسكندرية بسبب نتيجة الثانوية العامة

ما حدش يطلع من البيت، حالة الطقس اليوم الخميس في مصر

أميرة فراج تعلن انفصالها عن المطرب أحمد فهمي

الثاني على الثانوية العامة علمي علوم يكشف عن حديث للنبي وراء تفوقه

تنسيق الجامعات 2025، مصاريف جامعة الجلالة الأهلية 2025/2026

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم

تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الأهلية الجديدة المعتمدة

سعر القصدير يقترب من 33 ألف دولار للطن فى البورصات العالمية

المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الأهلية 2025 وخطوات التسجيل

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 24 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 24 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads