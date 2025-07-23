الأربعاء 23 يوليو 2025
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خارج الحدود

ترامب يعلن اتفاقا تجاريا "ضخما" مع اليابان

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق تجاري مع اليابان ينصُّ خصوصًا على فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15% على البضائع اليابانية، وفق "فرانس برس".

وفي منشور على منصّته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، قال ترامب: "لقد أبرمنا لتوِّنا اتّفاقية ضخمة مع اليابان، ربّما تكون أكبر اتفاقية على الإطلاق"، مشيرًا إلى أنَّه بموجب هذه الاتفاقية "ستستثمر اليابان، بتوجيه مني، 550 مليار دولار في الولايات المتَّحدة التي ستحصل على 90% من الأرباح".

وفي يوليو الماضي، قبل هذا الاتفاق، قرر ترامب فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من كوريا الجنوبية واليابان بنسبة 25%.

وأشار ترامب إلى استمرار خلل الميزان التجاري للولايات المتحدة مع الحليفين المهمين لها في آسيا.

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