فوائد القرفة، تحمى من الزهايمر وتنظم السكر بالدم

فوائد القرفة، القرفة من الأعشاب العطرية الشهيرة التى لها مذاق مميز وحار، ولها نكهة مميزة تستخدم فى الحلوى والطهى، وتقدم كمشروب دافئ.

وفوائد القرفة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وكانت تستخدم في الطب القديم واشتهرت بفاعليتها فى إنقاص الوزن.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن القرفة من أقدم التوابل المعروفة في العالم، وقد استخدمت منذ آلاف السنين في الطب التقليدي والعلاجات الشعبية، خاصة في الثقافات الآسيوية والشرق أوسطية، ويتم استخلاص القرفة من لحاء أشجار القرفة، وتنقسم إلى نوعين رئيسيين، قرفة سيلان (القرفة الحقيقية) وقرفة كاسيا (الأكثر شيوعا)، ورغم اختلاف الأنواع، إلا أن كلاهما يحتوي على مركبات فعالة تمنح القرفة خواصها العلاجية العديدة.

فوائد القرفة للصحة

فوائد القرفة للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد القرفة:-

تعد القرفة من أكثر التوابل فعالية في خفض مستويات السكر في الدم، فقد أظهرت العديد من الدراسات أن القرفة تحسن من حساسية الإنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستوى السكر في الدم، كما أنها تقلل من امتصاص الجلوكوز بعد تناول الوجبات وتبطئ من تفريغ المعدة، مما يساهم في استقرار مستويات السكر.

القرفة غنية بمضادات الأكسدة، مثل البوليفينولات، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من الالتهابات في الجسم، وهذا يجعلها مفيدة في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان والسكري.

أظهرت الأبحاث أن القرفة قد تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار، والدهون الثلاثية، مع المحافظة على الكوليسترول الجيد، كما أنها تحسن من وظائف القلب والدورة الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحتوي القرفة على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات، مما يجعلها مفيدة في محاربة العدوى، مثل التهابات الجهاز التنفسي، وتسوس الأسنان، ورائحة الفم الكريهة.

تشير بعض الدراسات إلى أن القرفة قد تعزز من وظائف الدماغ والذاكرة والتركيز، كما أظهرت أبحاث أولية أن مركبات معينة في القرفة قد تمنع تراكم بروتين "تاو"، المرتبط بمرض الزهايمر.

تستخدم القرفة تقليديا لتخفيف الانتفاخات والغازات، وتهدئة آلام المعدة، وتحسين عملية الهضم، كما أن رائحتها الزكية تساعد على تحفيز الشهية وتحسين امتصاص المغذيات.

القرفة قد تلعب دور في التحكم في الوزن، بفضل قدرتها على تقليل الشهية وتحفيز عملية الأيض، كما أنها تساعد على تحسين حساسية الجسم للإنسولين، مما يسهل حرق الدهون المخزنة.

القرفة تدخل في تحضير أقنعة الوجه لخصائصها المضادة للبكتيريا وحب الشباب، كما أنها تنشط الدورة الدموية في البشرة، ما يعطيها مظهر صحي ومشرقا.

تحذيرات عند استخدام القرفة

وتابع، رغم فوائد القرفة العديدة، إلا أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية، خاصة مع قرفة كاسيا التي تحتوي على نسبة عالية من مركب "الكومارين" الذي قد يؤثر على الكبد عند تناوله بكميات كبيرة، ينصح بعدم تجاوز ملعقة صغيرة يوميا، ويفضل استشارة الطبيب في حالة الحمل، أو استخدام أدوية السكري أو القلب.

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