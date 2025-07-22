الثلاثاء 22 يوليو 2025
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حوادث

للمشاركة في تطبيق المراهنات، طالب يقتل سيدة لسرقة أموالها بالشرقية

ضبط متهم
ضبط متهم

لقيت سيدة مصرعها على يد طالب، لسرقة أموالها من أجل المشاركة في تطبيق المراهنات بمحافظة الشرقية.

تلقى مركز شرطة كفر صقر  بمديرية أمن الشرقية بلاغا من الأهالي بنشوب حريق بإحدى الشقق المستأجرة لربة منزل على الفور تم إخماد الحريق، وعُثر بالشقة على جثة مستأجرتها وبها عدد من الطعنات.
 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة البحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة ( طالب -17  سنة – مقيم بدائرة المركز ).

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وبمواجهته اعترف بارتكابها بقصد السرقة وذلك لاعتياده ممارسة لعبة المراهنات منذ عدة أشهر عبر أحد التطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي ولخسارته المالية المتعددة قام بسرقة مبالغ مالية من والدة ( يعمل بمجال المقاولات).

وأضاف في اعترافاته، وعقب تضييق الخناق عليه من أسرته بعد اكتشاف أمره، واستمراره في ممارسة اللعبة وحاجته للأموال اختمر في ذهنه قتل المجنى عليها وسرقتها " لعلمه بأنها تقطن بالشقة محل الواقعة بمفردها " حيث قام بالدلوف لشقة المجنى عليها والتعدي عليها بالطعن بسلاح أبيض وعقب تأكده من وفاتها قام بسرقة مبلغ مالي وأتلف وحدة تخزين كاميرات المراقبة بالعقار وأضرم النيران بالشقة لمحاولة إخفاء معالم الجريمة.

وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة والمبلغ المالي المستولى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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طالب يقتل سيدة سرقة أموالها تطبيق المراهنات الشرقية النيابة العامة مديرية امن الشرقية

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