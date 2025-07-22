الثلاثاء 22 يوليو 2025
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حوادث

ضبط سيدة بتهمة الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ضبط سيدة بتهمة الترويج
ضبط سيدة بتهمة الترويج للأعمال المنافية للآداب

 ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض سيدة بتهمة الترويج للأعمال المنافية للآداب والنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

<strong>ضبط سيدة بتهمة الترويج للأعمال المنافية للآداب والنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي</strong>
ضبط سيدة بتهمة الترويج للأعمال المنافية للآداب والنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال من خلال الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين أن المتهمة أنشأت وأدارت عددًا من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية بأسماء وهمية لسيدات، استخدمتها في الإعلان عن نشاطها الإجرامي، مستهدفة الإيقاع بالمواطنين، ثم تطلب منهم تحويل مبالغ مالية إلى محافظ إلكترونية متعددة بزعم مقابلتها.

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وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبطها، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل رقمية تؤكد ارتكابها للوقائع محل التحري.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، ويجري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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