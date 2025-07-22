الثلاثاء 22 يوليو 2025
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حوادث

تفاصيل ضبط شخص اعتدى على زوجة شقيقه المتوفى بسبب خلاف على أرض بالبحيرة

المتهم
المتهم

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخص اعتدى على زوجة شقيقه المتوفى بسبب خلاف على أرض بالبحيرة.

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رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يُظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة، تبين لاحقًا أنها زوجة شقيقه المتوفى، بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة.

تعدى عليها بالضرب وطردها من أرض زراعية آلت إليها بالميراث

 

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 14 من الشهر الجاري، ورد بلاغ لمركز الشرطة من سيدة مقيمة بدائرة المركز، أفادت بتعرضها للاعتداء من قِبل طليقها، وهو شقيق زوجها المتوفى، حيث قام بالسب والضرب، مما أسفر عن إصابتها بجروح وكدمات، كما طردها من قطعة أرض زراعية مملوكة لها آلت إليها عن طريق الميراث من زوجها، بقصد الاستيلاء عليها، على خلفية خلافات عائلية حول ملكية الأرض.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه، واتهم السيدة بالتعدي عليه بالسب، والتسبب في إتلاف سيارته بسبب نفس الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية التعدى على سيدة قضايا مخدرات مركز شرطة رشيد وزارة الداخلية

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