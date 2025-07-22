زيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، على منح زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.

زيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

وقالت إنه بمناسبة الاحتفال بذكرى (ثورة 23 يوليو)، وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيًا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، تقرر منحهم (زيارة استثنائية) اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 23/7/2025 حتى يوم الخميس الموافق 28/8/2025 ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.



يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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