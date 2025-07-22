الداخلية: ضبط 335 سائقا يتعاطون المخدرات و121 مخالفة مرورية أعلى الطرق

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية؛ في إطار الاستراتيجية المستمرة لتحقيق الانضباط المروري وتعزيز السلامة على الطرق.

ضبط 335 سائقا يتعاطون المخدرات و121 مخالفة مرورية أعلى الطرق

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 121,848 مخالفة مرورية متنوعة، كان من أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، التوقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص عدد 3,364 سائقًا، وتبيّن إيجابية 335 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي السياق ذاته، استمرت الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 1,043 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها: تحميل ركاب بصورة مخالفة، ومخالفات شروط التراخيص، ومخالفات تتعلق بالأمن والمتانة.

كما جرى فحص عدد 254 سائقًا، وتبيّن إيجابية 20 حالة لتعاطي المواد المخدرة، كما تم ضبط 20 محكومًا عليهم بإجمالي 30 حكمًا قضائيًا، إضافة إلى التحفظ على سيارتين لمخالفتهما قوانين المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.

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