الثلاثاء 22 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية: ضبط 335 سائقا يتعاطون المخدرات و121 مخالفة مرورية أعلى الطرق

ضبط 335 سائقا يتعاطون
ضبط 335 سائقا يتعاطون المخدرات و121 مخالفة مرورية، فيتو

واصلت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية  حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية؛ في إطار الاستراتيجية المستمرة لتحقيق الانضباط المروري وتعزيز السلامة على الطرق.

ضبط 335 سائقا يتعاطون المخدرات و121 مخالفة مرورية أعلى الطرق

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 121,848 مخالفة مرورية متنوعة، كان من أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، التوقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص عدد 3,364 سائقًا، وتبيّن إيجابية 335 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي السياق ذاته، استمرت الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 1,043 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها: تحميل ركاب بصورة مخالفة، ومخالفات شروط التراخيص،  ومخالفات تتعلق بالأمن والمتانة.

كما جرى فحص عدد 254 سائقًا، وتبيّن إيجابية 20 حالة لتعاطي المواد المخدرة، كما تم ضبط 20 محكومًا عليهم بإجمالي 30 حكمًا قضائيًا، إضافة إلى التحفظ على سيارتين لمخالفتهما قوانين المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية التحدث في الهاتف المحمول التحدث فى الهاتف الإنضباط المرورى المواد المخدرة تجاوز السرعة المقررة مخالفة شروط التراخيص مخالفة مرورية متنوعة مخالفات شروط التراخيص

مواد متعلقة

ضبط 8 أطنان دقيق مدعم في حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

المرور: تحرير 879 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، ورفع 40 سيارة ودراجة نارية

ضبط شخص ظهر في فيديو يهدد آخر بسلاح أبيض بالمنوفية

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة، سيولة نسبية ببعض المحاور وكثافات متقطعة

تفاصيل ضبط شخص اعتدى على زوجة شقيقه المتوفى بسبب خلاف على أرض بالبحيرة

مداهمة البؤر الإجرامية، ضبط 35 بلطجيا وهاربا من المراقبة و350 متهما بقضايا مخدرات

طفل يقود سيارة ملاكي في الجيزة، والأمن يتحفظ على المركبة بعد تداول فيديو الواقعة

الأكثر قراءة

موجة غضب بسبب ضرب أب لابنته في صيدلية، والنشطاء يطالبون بالتصدي للعنف الأسري (فيديو)

5 قرارات جمهورية حاسمة ينتظرها الشارع المصري

ترقبوا، نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

جمهور يواجه مصطفى كامل بكليب "أبوسك” بعد منع راغب علامة من الغناء في مصر (فيديو)

3985 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 بمحافظة القليوبية

انخفاض الأبيض والأحمر، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

أخبار مصر: بيان من وزارة المالية بشأن حزمة اجتماعية جديدة، سر تواصل صلاح مع الأهلي، قفزة بأسعار الجبن، واشنطن تهدد حماس

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في الأسواق

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في الأسواق

انخفاض الأبيض والأحمر، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية التوبة من الغش في الامتحانات وشروطها

الدعاء لأهل غزة بالإغناء عن ذل الحاجة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 22 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية