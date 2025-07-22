حريق يلتهم مخزن كبير بالمنطقة الصناعية في 6 أكتوبر

اندلع اليوم الثلاثاء حريق هائل داخل مخزن احدي الشركات الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

حريق يلتهم مصنعا في 6 أكتوبر

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من أحد المصانع.

وعلى الفور، انتقلت فرق الإطفاء مدعومة بعدد من سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وبحسب مصادر أمنية، نجحت القوات في السيطرة على الحريق دون تسجيل أي خسائر بشرية، فيما أسفر الحريق عن خسائر مادية جسيمة داخل المصنع. كما تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة كإجراء احترازي.

وقد باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة، فيما أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق، وسط ترجيحات أولية تفيد بحدوث ماس كهربائي داخل إحدى وحدات التشغيل.

وتواصل الجهات المعنية أعمال التبريد والفحص، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الصناعية داخل المنشآت للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث.

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