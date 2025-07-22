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حوادث

إخلاء سبيل المتهمين في حادث معدية ”دشنا – الوقف” بقنا بكفالة مالية

النيابة العامة
النيابة العامة

قررت جهات التحقيق بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل خمسة متهمين على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حادث معدية دشنا – الوقف"، والتي راح ضحيتها شابان بعد سقوط سيارة بهما من أعلى عبارة نهرية في نهر النيل، وذلك بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل متهم.

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تعود الواقعة إلى تلقي مديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بسقوط سيارة نقل محملة بالماشية من على سطح عبارة نهرية أثناء توجهها من مدينة دشنا إلى سوق الماشية بمركز الوقف. وأسفر الحادث المأساوي عن غرق اثنين من ركاب السيارة، وهما:محمد علي عبد الرجال، 30 عامًا، خميس السيد عبد الرجال، 50 عامًا، تاجر مواشي، وينتمي الضحيتان إلى قرية الغرابوة التابعة لمركز دشنا، حيث أكدت التحريات أنهما أبناء عمومة.

وتمكنت فرق الإنقاذ النهري من انتشال الجثمانين من قاع النيل، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وكلفت وحدة المباحث بإجراء تحريات موسعة للوقوف على الملابسات الدقيقة للحادث وأسباب سقوط السيارة.

شملت التحقيقات استجواب عدد من المسؤولين عن العبارة النهرية ومرافقي السيارة، ليصدر اليوم قرار بإخلاء سبيل المتهمين الخمسة، في انتظار ما ستُسفر عنه نتائج التحقيقات النهائية وتقارير الجهات الفنية المعنية.

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الحادث المأساوي النيابة العامة فرق الانقاذ النهري مركز شرطة دشنا محافظة قنا

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