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حوادث

حبس البلوجر هدير عبد الرازق بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع

البلوجر هدير عبد
البلوجر هدير عبد الرازق

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس البلوجر هدير عبد الرازق في اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع 4 أيام علي ذمة التحقيق.

 

وكانت جهات التحقيق المختصة، قررت إخلاء سبيل زوج البلوجر هدير عبد الرازق في اتهامه بالاعتداء عليها بالضرب في الفيديو الشهير داخل شقته بالقاهرة الجديدة، بضمان محل إقامته.


القبض علي هدير عبد الرازق وطليقها
 

وألقت أجهزة الأمن، القبض على هدير عبد الرازق وزوجها للتحقيق فى الاتهامات المنسوبة إليهما.

 

وباشرت الجهات المختصة التحقيقات مع الثنائي، في ظل اتهامات تتعلق بنشر محتوى غير لائق، والتحريض على الفسق، وتداول مشاهد تخدش الحياء العام، إلى جانب احتمالية وجود شبهة ابتزاز إلكتروني وتسجيل مشاهد دون علم الطرف الآخر، وهي اتهامات قد تُغيّر مسار القضية حال ثبوتها.

 

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مصادر: هدير عبد الرازق تعارض اليوم على حكم حبسها بتهمة نشر الفسق

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