الثلاثاء 22 يوليو 2025
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حوادث

إصابة 15 شخصا فى حريق مصنع بالمنطقة الصناعية بأكتوبر

حريق مصنع
حريق مصنع

أصيب 15 شخصًا بحالات اختناق نتيجة حريق فى مصنع داخل المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

ودفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، بـ 8 سيارات إطفاء في محاولة للسيطرة على حريق هائل شبّ بمصنع  بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد تجدد اشتعال النيران بصورة سريعة ومفاجئة.

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وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا باندلاع حريق ضخم في أحد المصانع بالمنطقة، وعلى الفور، هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين اشتعال النيران في أجزاء كبيرة من المصنع، وسط محاولات مكثفة من رجال الحماية المدنية لمحاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المصانع المجاورة.

15 إصابة حتى الآن.. والإسعافات مستمرة

وأسفر الحادث حتى اللحظة عن تسجيل ما لا يقل عن 15 إصابة بحالات اختناق بين العمال والموظفين، جراء الأدخنة الكثيفة الناتجة عن الحريق، حيث تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما تستمر فرق الإسعاف في تقديم الرعاية الطبية الفورية لمصابين آخرين بموقع الحادث.

التحقيقات جارية وأسباب الحريق تحت الفحص

وبدأت الأجهزة الأمنية التحقيق الفوري في الحادث، وجارٍ الوقوف على أسباب اشتعال النيران، وسط توقعات أولية بوجود خلل كهربائي أو تماس بأحد خطوط الإنتاج.

وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها حاليًا لإخماد الحريق تمامًا وبدء عمليات التبريد، فيما فُرض طوق أمني حول المنطقة الصناعية لتأمين الموقع ومنع اقتراب المارة.

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