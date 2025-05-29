سيروم طبيعي يمنع تساقط شعرك أثناء فترات الدايت

فى فترة الدايت يتأثر الشعر كثيرا بسبب نقص العناصر الغذائية، حيث يتساقط الشعر ويضعف، ما يزعج الفتيات كثيرا.

وتتساءل الفتيات عن طرق حماية الشعر أثناء الدايت حتى لا يتأثر ويحافظ على جماله وكثافته ما يزيد من جمالهن وجاذبيتهن.

سيروم طبيعي يحمي الشعر من التساقط أثناء الدايت

ويقدم الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، سيروم طبيعي لحماية الشعر من التساقط أثناء الدايت وزيادة طوله وترطيب وتغذية فروة الرأس.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند (ترطيب

وتغذية).

1 ملعقة كبيرة زيت الخروع (يحفز نمو

الشعر بفضل الأحماض الدهنية).

1 ملعقة كبيرة زيت الزيتون البكر (يقوي

الشعر ويقلل التقصف).

1 ملعقة صغيرة زيت فيتامين E (يصلح

التلف ويرطب فروة الرأس).

10 قطرات زيت إكليل الجبل (روزماري)

(يحسن الدورة الدموية ويحفز البصيلات)

5 قطرات زيت اللافندر (يهدئ فروة الرأس

ويقلل التساقط)

وعاء زجاجي صغير (مثل زجاجة سيروم

داكنة لحماية الزيوت من الضوء).

قطارة أو ملعقة للخلط.

طريقة التحضير:-

اخلطي جميع الزيوت في الوعاء الزجاجى جيدا.

احفظي الخليط في مكان بارد ومظلم.

قبل التطبيق رجي الزجاجة برفق لخلط

المكونات.

المكونات. ضعي بضع قطرات (3-5) على راحة

يدك ودلكيها على فروة الرأس وأطراف الشعر.

يدك ودلكيها على فروة الرأس وأطراف الشعر. يفضل استخدامه ليلا وتركه حتى

الصباح، أو لمدة ساعتين قبل الغسل.

الصباح، أو لمدة ساعتين قبل الغسل. استخدميه 2-3 مرات أسبوعيا للحصول أفضل النتائج.

اختبري الحساسية بوضع قطرة على يدك.

يمكن إضافة جل الصبار (ملعقة كبيرة)

لترطيب إضافي.

لترطيب إضافي. تجنبي الزيوت العطرية إذا كنتِ حاملًا أو لديكِ حساسية.

هذه الوصفة تمنح شعر أكثر كثافة خلال 4-6 أسابيع.

تقليل التساقط وتحسين لمعان الشعر.

الانتظام هو السر لأن الزيوت الطبيعية تحتاج وقتا لتعطي نتائج ملحوظة

سيروم يمنع تساقط الشعر أثناء الدايت

نصائح مهمة لحياة صحية

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.

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