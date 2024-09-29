مقشر طبيعي للبشرة الدهنية والجافة للحفاظ على جمالهما

تقشير البشرة من الأمور التي يجب المواظبة عليها أسبوعيا على حسب نوع البشرة سواء دهنية أو جافة لتجديد خلاياها ما يحافظ على نضارتها وشبابها.

وتقشير البشرة يفضل أن يكون بالمكونات الطبيعية بعيدا عن أى مستحضرات صناعية أو تقشير كيميائي، للحصول على أفضل النتائج بدون أي أضرار جانبية.

مقشر طبيعي للبشرة الدهنية والجافة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، مقشر طبيعي للبشرة الدهنية والجافة.

المكونات:-

ملعقة سكر

ملعقة زيت

ملعقة قهوة

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات الجافة معا ونقلب جيدا حتى يتجانسوا.

قم نضيف زيت الزيتون ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات.

نقوم تنظيف البشرة وعمل حمام بخار لتفتيح مسام البشرة وذلك من خلال وضع ماء على النار وتقريب الوجه قليلا ناحية البخار مع الحرص حتى لا يحترق الجلد.

ثم نقوم بفرد القناع على البشرة ونقوم بعمل حركات دائرية عكس عقارب الساعة برفق.

ثم نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر القناع اسبوعيا للبشرة الدهنية، ومرة كل 15 يوم للبشرة الجافة.

وذلك للحصول على أفضل النتائج.

تقشير البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.