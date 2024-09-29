الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

مقشر طبيعي للبشرة الدهنية والجافة للحفاظ على جمالهما

تقشير البشرة
تقشير البشرة

تقشير البشرة من الأمور التي يجب المواظبة عليها أسبوعيا على حسب نوع البشرة سواء دهنية أو جافة لتجديد خلاياها ما يحافظ على نضارتها وشبابها.

وتقشير البشرة يفضل أن يكون بالمكونات الطبيعية بعيدا عن أى مستحضرات صناعية أو تقشير كيميائي، للحصول على أفضل النتائج بدون أي أضرار جانبية.

مقشر طبيعي للبشرة الدهنية والجافة 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، مقشر طبيعي للبشرة الدهنية والجافة.

المكونات:-

ملعقة سكر

ملعقة زيت 

ملعقة قهوة

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات الجافة معا ونقلب جيدا حتى يتجانسوا.
  • قم نضيف زيت الزيتون ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات.
  • نقوم تنظيف البشرة وعمل حمام بخار لتفتيح مسام البشرة وذلك من خلال وضع ماء على النار وتقريب الوجه قليلا ناحية البخار مع الحرص حتى لا يحترق الجلد.
  • ثم نقوم بفرد القناع على البشرة ونقوم بعمل حركات دائرية عكس عقارب الساعة برفق.
  • ثم نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر القناع اسبوعيا للبشرة الدهنية، ومرة كل 15 يوم للبشرة الجافة.
  • وذلك للحصول على أفضل النتائج.
تقشير البشرة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

txt

قناع طبيعي يمنحك بشرة مشرقة وأكثر نعومة مثل اليابانيين

txt

احصلي على بشرة مشدودة وصافية بمكونين اثنين فقط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تقشير البشرة البشرة الدهنية البشرة الجافة قناع طبيعي لتقشير البشرة الدهنية والجافة العناية بالبشرة نادية محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

طبقيها على بشرتك قبل النوم، ماسكات طبيعية مفعولها سريع

قناع طبيعي واقتصادي لتفتيح بشرتك وتوريدها

خطوات بسيطة تضفي لمسات سحرية على بشرتك

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة العثور على سحر لمؤمن زكريا داخل المقابر

الأهلي يعلن إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة

إعلام إسرائيلي يفجر مفاجأة بشأن تأخير اغتيال يحيى السنوار

تقرير مغربي يؤكد: إلغاء بطولة دوري السوبر الإفريقي هذا الموسم

الفرح بقى جنازة، مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم جنوب الأقصر

تصريح قوي للسيسي بشأن أزمة سد النهضة

بعد التتويج بالسوبر، رئيس الزمالك يطلب مواجهة ريال مدريد بالسعودية

5 أهلاوية فقط حجزوا أماكنهم في قائمة منتخب مصر بمعسكر أكتوبر

منوعات

المزيد

تضاعف أعداد الطلاب المصابين باضطرابات الأكل في بريطانيا خلال 5 سنوات

العثور على جثة سائح في جزيرة يونانية اختفى منذ يومين

وفاة 6 أشخاص وإصابة 36 آخرين في إيران بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

بثروة تتجاوز الـ200 مليار دولار، زوكربيرج رابع أغنى رجل في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 29- 09- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد 29- 09- 2024

المزيد

انفوجراف

بعد الزيادة الثانية في سبتمبر 2024.. أسعار سيارات جي ايه سي إمباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

أسامة الجندي: الاستعلاء بالإيمان نوع من التطرف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية