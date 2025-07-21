مصرع طفلة غرقًا في ترعة المنصورية بالدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية، اليوم، حادثًا مأساويًا، حيث لقيت طفلة مصرعها غرقًا في إحدى الترع بمدينة المنصورة، وسط حالة من الحزن بين أهالي المنطقة.

مصرع طفلة غرقا في ترعة المنصورية بالدقهلية

وكانت شرطة النجدة بمديرية أمن الدقهلية تلقت بلاغا، يُفيد بورود بلاغ بسقوط طفلة في ترعة المنصورية، ووفاتها على الفور.

وعلى الفور، انتقل إلى موقع البلاغ ضباط المباحث والإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة الأولية أن الطفلة تُدعى كنزي محمد حسن، وتبلغ من العمر 6 أعوام، وتقيم في عزبة الشال بمدينة المنصورة.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثة الطفلة من المياه، ونقلها إلى مستشفى المنصورة العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق، وبيان ملابسات الحادث وأسباب سقوط الطفلة في الترعة.

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