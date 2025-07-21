حريق يلتهم محتويات محل في كرداسة

شهدت مدينة كرداسة شمال محافظة الجيزة، حريقا داخل أحد المحال، ما أسفر عن تفحم المحل بالكامل دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يُفيد بنشوب حريق داخل المحل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة.

تحرك عاجل من الحماية المدنية

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء مدعومة بسيارة إسعاف، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة الكاملة على الحريق، ومنع انتشاره، وتبين من المعاينة أن النيران التهمت محتويات المحل بالكامل، دون تسجيل إصابات بين المواطنين أو العاملين.

تم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، ومعرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية في الحادث.

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