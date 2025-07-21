الإثنين 21 يوليو 2025
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حوادث

القبض على تشكيل عصابي استدرج ضحاياه عبر مواقع التواصل لسرقتهم بشبرا الخيمة

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من القبض على  تشكيل عصابي مكوَّن من أربعة أشخاص، تخصصوا في استدراج المواطنين من الرجال عبر حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لسرقتهم بمنطقة شبرا الخيمة.

 

ضبط تشكيل عصابي

تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء محمد فوزي، رئيس مباحث القليوبية، بلاغًا من أحد المواطنين، أفاد فيه بتعرضه للسرقة بعد استدراجه إلكترونيًا من خلال موقع تواصل اجتماعي شهير.

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وأسفرت التحريات التي أجراها المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، عن تحديد هوية الجناة، وهم أحمد. ع. ع. ع، وأحمد. ع. ر، ومحمد. م. م، وإبراهيم،  وأنشأ  المتهمان الأول والثاني حسابات إلكترونية مزيفة لاستدراج الضحايا، بينما كان المتهمان الثالث والرابع يتوليان مهمة تنفيذ السرقة في أماكن اللقاء المتفق عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد مأمورية بقيادة النقيب أمير عز الدين، معاون مباحث القسم، أسفرت عن ضبط المتهمين الأربعة.

و بمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة، كما تم ضبط هاتف محمول صغير الحجم بحوزة المتهم الأول، يُشتبه في استخدامه في عمليات الاستدراج والاحتيال، وتحرير محضر بالواقعة رقم 19724 جنح قسم ثان شبرا الخيمة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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