العناية اليومية بالشعر أمر ضرورى حفاظا على تركيبه ولمعانه ما يمنع جفافه وهيشانه ومع الوقت يفقد نعومته ما يؤثر على مظهره بشكل سلبي.

وتحرص الفتيات على العناية الجيدة والقومية للشعر من حيث الترطيب المستمر وعمل حمامات الزيت والكريم وتطبيق الوصفات الطبيعية المختلفة.

وصفة طبيعية للعناية اليومية بالشعر

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية للعناية اليومية بالشعر حفاظا على جماله.

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة من جل الألوفيرت

نقاط من زيت اللافندر أو زيت الروزماري

ملعقة صغيرة من ماء الورد أو الماء المقطر.

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، اخلطي زيت جوز الهند مع جل الألوفيرا حتى تحصلي على خليط متجانس.

أضيفي بضع قطرات من زيت اللافندر أو الروزماري لمزيد من الفوائد والرائحة العطرة.

أضيفي ماء الورد لتحسين قوام الخليط وتسهيل توزيعه على الشعر.

ضعي الخليط في زجاجة صغيرة محكمة الإغلاق، واحفظيها في الثلاجة لمدة أسبوع كحد أقصى.

خذي كمية قليلة من الخليط ودفئيها بين يديكى.

دلكي بها أطراف شعرك أو فروة الرأس بلطف حسب الحاجة.

يمكن تركها على الشعر دون غسل في حال كانت الكمية خفيفة، أو غسل الشعر بعد ساعتين إذا كانت الكمية أكثر.

استخدميها يوميا أو 3-4 مرات في الأسبوع حسب نوع شعرك.

باستخدام هذه الوصفة البسيطة، يمكنك توفير روتين يومي طبيعي للعناية بالشعر دون الحاجة إلى مستحضرات تجارية مليئة بالمواد الكيميائية.

استمري في استخدامها بانتظام، وستلاحظين الفرق في نعومة وصحة ولمعان شعركِ خلال أسابيع قليلة فقط.

وصفة طبيعية للعناية اليومية بالشعر، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهما، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.