الخميس 17 يوليو 2025
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صحة ومرأة

خلطة طبيعية لعلاج الشعر الخفيف والضعيف

الشعر الخفيف والضعيف
الشعر الخفيف والضعيف

الشعر الخفيف مشكلة تعانى منها الفتيات كثيرا لأنه يؤثر على مظهرهن بشكل سلبي، كما أن الشعر الخفيف دائما يكون ضعيف ما يجعله يتقصف سريعا ويتساقط أيضا.

وتحرص الفتيات على علاج الشعر الخفيف والضعيف من خلال التغذية الجيدة وشرب الماء الوفير مع تناول بعض المكملات الغذائية وتطبيق الوصفات الطبيعية التي تغذي الشعر وتقويه من الجذور حتى الأطراف.

خلطة طبيعية لعلاج الشعر الخفيف والضعيف 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، خلطة طبيعية لعلاج الشعر الخفيف والضعيف.

المكونات:-

 2 ملعقة كبيرة زيت الخروع

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة عصير البصل

بضع قطرات من زيت اللافندر أو الروزماري

صفار بيضة واحدة لمن لا تعاني من حساسية البيض

طريقة التحضير والاستخدام:

  • امزجي جميع المكونات في وعاء حتى تحصلي على خليط متجانس.
  • باستخدام أطراف الأصابع، قومي بتدليك فروة الرأس بالخليط لمدة 5-10 دقائق لتنشيط الدورة الدموية.
  • وزعي باقي الخليط على كامل الشعر حتى الأطراف.
  • غطي شعرك بقبعة استحمام أو منشفة دافئة.
  • اتركي الخليط على الشعر لمدة 1 إلى 2 ساعة (أو طوال الليل إن أمكن).
  • اغسلي شعرك جيدا بالشامبو الخفيف والماء الدافئ.
  • تستخدم هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على نتائج ملموسة خلال شهر.
  • عند المداومة على هذه الوصفة، ستلاحظين فرق واضح في كثافة الشعر وقوته ولمعانه خلال 3 إلى 4 أسابيع.
خلطة طبيعية لعلاج الشعر الخفيف والضعيف 
خلطة طبيعية لعلاج الشعر الخفيف والضعيف 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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