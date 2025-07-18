الجمعة 18 يوليو 2025
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية خفيفة على الشعر لعلاج تساقطه

تساقط الشعر
تساقط الشعر

تساقط الشعر من أبرز المشكلات التى تعانى منها الفتيات كثيرا لأسباب عديدة وللأسف كثرة تساقط الشعر تسبب ضعف الشعر وقلة كثافته ما يؤثر على مظهره.

وتساقط الشعر يجب علاجه سريعا حفاظا على مظهر الشعر وجماله، لذا تحرص الفتيات على علاج تساقط الشعر من خلال تطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذى الشعر وترطبه.

 

وصفة طبيعية خفيفة على الشعر لعلاج تساقطه

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية خفيفة على الشعر لعلاج تساقطه.

المكونات:-

 2 ملعقة كبيرة من جل الصبار

1 ملعقة كبيرة من زيت الخروع

1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

بضع قطرات من زيت إكليل الجبل

طريقة التحضير:

  • في وعاء نظيف، امزجي جل الصبار مع زيت الخروع جيدا حتى تحصلي على مزيج متجانس.
  • أضيفي زيت جوز الهند وزيت إكليل الجبل وقلبي المكونات.
  • قسمي شعرك إلى أجزاء، وابدئي بتطبيق الخليط على فروة الرأس مع التدليك بلطف بحركات دائرية لتحفيز الدورة الدموية.
  • وزعي المتبقي على أطراف الشعر.
  • غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو قبعة الاستحمام واتركيه لمدة 1 إلى 2 ساعة.
  • اغسلي شعرك جيدا بشامبو خفيف وخالى من الكبريتات.
  • يفضل استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج ملموسة في تقليل تساقط الشعر وتعزيز نموه.
وصفة طبيعية لعلاج تساقط الشعر 
وصفة طبيعية لعلاج تساقط الشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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خلطة طبيعية لعلاج الشعر الخفيف والضعيف

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وصفة الزيوت الطبيعية لزيادة طول الشعر سريعا

 

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