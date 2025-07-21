أسرار الساجدين!

في سكينة الليل وهدأة الأرواح، تهمس الأرض بأسرار الساجدين، وتحفظ الجباه التي لامستها خاشعةً لوجه الله.. وفي عمق الظلمة، لا يغيب عن الله أنين العابدين، ولا تخفى دموع التائبين على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.



قد نعصي، ونضعف، وننكسر، لكن الله واسع المغفرة، كريم العفو، يحب التائبين ويجبر المنكسرين.

يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾ [النجم: 32]، ويقول النبي ﷺ: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" [ابن ماجه]. يكفي أن تطرق بابه بصدق، فيغفر ويستر، ويبدّل السيئات حسنات.



العمر يمضي مسرعًا، لا ينتظر أحدًا، ولا يُمهل مترددًا.. لحظة بعد لحظة، نخسر من أعمارنا ما لا يُعوّض، فلا تُطِل الأمل، ولا تُراهن على الغد البعيد، قال الله تعالى: ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ﴾ [الحجر: 3]. واحذر لسانك، فهو أداة صلاح وفساد، فكلمةٌ ترفعك، وأخرى تهوي بك.



وقد قال النبي ﷺ: "وهل يكبُّ الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟" [الترمذي]. فلا تكن سيفًا على نفسك، وازن بين الصمت والكلام، فاللفظ أمانة. الناس جميعًا يولدون، ويمضون، ويبقَى الله وحده حيًّا لا يموت. قال تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: 26–27].



من فهم هذه الحقيقة عاش خفيف القلب، لا يتعلق بما يفنى، ولا ينسى من لا يزول. وقد علمتني الأيام أن المظاهر تخدع، والثياب لا تُقاس بها القلوب، فليس كل من لبس الحرير أميرًا، وليس كل من نام على الأرض فقيرًا، وكم من جسدٍ مكسوٍّ بالزينة، وهو أجوف من الداخل، وكم من إنسانٍ بسيط الهيئة، لكنه غنيّ بالإيمان، عزيز باليقين.



انظر إلى الإمام أحمد بن حنبل، سُجن وضُرب، ونام على الحصير، لكن الثبات جعله مَرجع الأمة، ورابعة العدوية، ما ملكت من مالٍ ولا جاه، لكنها ملكت القلوب بكلماتها، ورفعت رأس الزهد في زمن اللهو.



وفي زمننا، لا تغرّك الصور البراقة التي يملأ بها المشاهير شاشاتك، فكم من مشهورٍ لا يعرف السجود، وكم من أمٍّ بسيطة، تُصلّي في جوف الليل، لا يذكرها أحد، لكنها تسبقهم جميعًا في ميزان السماء. فالحياة لا تقاس بما تملكه، بل بما تقدّمه، ولا تُوزن بالمظاهر، بل بما يزِنك عند الله من صدقٍ وخلقٍ وخشية.

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