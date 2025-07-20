أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يضم الفلسطيني آدم كايد.. محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول لجولة هونج كونج واليابان.. وأحمد عبد القادر يرفض الدخول في صفقات تبادلية

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

وجه حامد حمدان لاعب وسط بتروجت رسالة غامضة بعد فشل انتقاله إلى نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري.

تواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح على رأس قائمة فريق ليفربول الإنجليزي، والتي أعلن عنها الهولندي أرني سلوت مدرب الريدز، لرحلة الفريق إلى هونج كونج واليابان لخوض جولة ومعسكر هناك استعدادا للموسم الجديد.

أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع الفلسطيني آدم كايد، لاعب فريق بريدا الهولندي لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يقوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمتابعة 6 أندية كرة قدم فقط على إنستجرام، وقد يتفاجأ الكثيرون بأن باريس سان جيرمان ليس من بين الأندية التي يهتم بها حامل الكرة الذهبية 8 مرات.

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك تعاقده مع كريم نيدفيد، لاعب خط وسط النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

اقترب نادي الزمالك من إبرام صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بضم الفرنسي تيدي أوكو جناح نادي لوزيرن السويسري.

توصل نادي برشلونة لاتفاق مع مانشستر لاستعارة ماركوس راشفورد، مع خيار شراء بـ30 مليون يورو، بحسب تقارير صحفية إسبانية اليوم.

رفض أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، الدخول فى صفقات تبادلية بعد فشل صفقة انتقاله إلى الحزم السعودي، كما تردد خلال الساعات الماضية، حيث يتدرب اللاعب فى الأهلي؛ انتظارا لحسم مستقبله مع الفريق، خاصة بعد رفض اصطحابه إلى معسكر تونس بعد الاستقرار على رحيله فى الميركاتو الصيفي الحالي.

انتقل مصطفى شلبي إلى صفوف فريق البنك الأهلي قادما من صفوف نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري.

يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول قيمة القسط الأول من صفقة بيع وسام أبو على مهاجم الفريق إلى كولومبوس كرو الأمريكي والمقدرة بـ5.5 مليون دولار، حيث يتأهب الأهلي لحسم الصفقة رسميا وإعلان استلام قيمة القسط الأول فور وصوله بعد الاتفاق على بيع اللاعب مقابل 7.5 مليون دولار.





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