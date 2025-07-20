أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يضم الفلسطيني آدم كايد.. محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول لجولة هونج كونج واليابان.. وأحمد عبد القادر يرفض الدخول في صفقات تبادلية
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
رسالة غامضة من حامد حمدان بعد فشل صفقة انتقاله إلى الزمالك
وجه حامد حمدان لاعب وسط بتروجت رسالة غامضة بعد فشل انتقاله إلى نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري.
محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول لجولة هونج كونج واليابان
تواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح على رأس قائمة فريق ليفربول الإنجليزي، والتي أعلن عنها الهولندي أرني سلوت مدرب الريدز، لرحلة الفريق إلى هونج كونج واليابان لخوض جولة ومعسكر هناك استعدادا للموسم الجديد.
من أرض العزة إلى ميت عقبة، الزمالك يعلن رسميا ضم الفلسطيني آدم كايد (فيديو)
أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع الفلسطيني آدم كايد، لاعب فريق بريدا الهولندي لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
حذف فريقه السابق، ميسي يتابع 6 أندية على إنستجرام
يقوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمتابعة 6 أندية كرة قدم فقط على إنستجرام، وقد يتفاجأ الكثيرون بأن باريس سان جيرمان ليس من بين الأندية التي يهتم بها حامل الكرة الذهبية 8 مرات.
رسميا، سيراميكا يعلن تعاقده مع كريم نيدفيد قادما من الأهلي
أعلن نادي سيراميكا كليوباترا عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك تعاقده مع كريم نيدفيد، لاعب خط وسط النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
صفقة الزمالك المنتظرة، كل ما تريد معرفته عن الفرنسي تيدي أوكو
اقترب نادي الزمالك من إبرام صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بضم الفرنسي تيدي أوكو جناح نادي لوزيرن السويسري.
تضحية راشفورد تقربه من ارتداء قميص برشلونة
توصل نادي برشلونة لاتفاق مع مانشستر لاستعارة ماركوس راشفورد، مع خيار شراء بـ30 مليون يورو، بحسب تقارير صحفية إسبانية اليوم.
أحمد عبد القادر يرفض الدخول فى صفقات تبادلية
رفض أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، الدخول فى صفقات تبادلية بعد فشل صفقة انتقاله إلى الحزم السعودي، كما تردد خلال الساعات الماضية، حيث يتدرب اللاعب فى الأهلي؛ انتظارا لحسم مستقبله مع الفريق، خاصة بعد رفض اصطحابه إلى معسكر تونس بعد الاستقرار على رحيله فى الميركاتو الصيفي الحالي.
مصطفى شلبي يرحل عن الزمالك وينتقل إلى البنك الأهلي
انتقل مصطفى شلبي إلى صفوف فريق البنك الأهلي قادما من صفوف نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري.
الأهلي ينتظر قيمة القسط الأول من صفقة وسام أبو علي
يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول قيمة القسط الأول من صفقة بيع وسام أبو على مهاجم الفريق إلى كولومبوس كرو الأمريكي والمقدرة بـ5.5 مليون دولار، حيث يتأهب الأهلي لحسم الصفقة رسميا وإعلان استلام قيمة القسط الأول فور وصوله بعد الاتفاق على بيع اللاعب مقابل 7.5 مليون دولار.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا