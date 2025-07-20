حذف فريقه السابق، ميسي يتابع 6 أندية على إنستجرام

يقوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمتابعة 6 أندية كرة قدم فقط على إنستجرام، وقد يتفاجأ الكثيرون بأن باريس سان جيرمان ليس من بين الأندية التي يهتم بها حامل الكرة الذهبية 8 مرات.

النجم الأرجنتيني، الذي يُعتبر بلا شك أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، هو شخصية رياضية ذات تأثير تسويقي هائل.

عدد متابعي ميسي على إنستجرام

ويمتلك ميسي 506 ملايين متابع على إنستجرام، مع حصول بعض منشوراته على أكثر من 50 مليون إعجاب، ولا يتفوق عليه في عدد المتابعين سوى منافسه، كريستيانو رونالدو.

لكن من الواضح أن النجم البالغ من العمر 37 عامًا ليس كريمًا جدًا في اختياراته للمتابعة، فهو يتابع 347 حسابًا فقط، بينها 6 أندية كرة قدم.

ورغم أن هذا قد يعكس رغبته في الفصل بين الجانب المهني والشخصي، إلا أن غياب باريس سان جيرمان من قائمة متابعاته يلفت الانتباه، خاصة مع وجود ناديين من الدوري الإنجليزي الممتاز في القائمة.

الأندية الستة التي يتابعها ميسي على إنستجرام

يتابع كل أنديته السابقة باستثناء واحد، وليس من المستغرب أن يتابع ميسي ناديه الحالي، إنتر ميامي، أو برشلونة، حيث حقق 35 لقبًا كبيرًا، أو نيولز أولد بويز، النادي الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية قبل أن ينتقل إلى أوروبا.

قد يكون نادي لا باخادا أف سي أقل شهرة لدى الكثيرين، لكنه يشير إلى الحي الشعبي في جنوب روزاريو حيث قضى ميسي طفولته مع عائلته، وصقل موهبته في شوارع المدينة وملاعبها العشوائية.

ولا يزال السكان المحليون يتذكرون كيف كان يلعب حافي القدمين مع أطفال الحي، في دلالة على تواضعه وشغفه المبكر. واليوم، يمكن للزوار اكتشاف جداريات ضخمة له في ما يُعرف بـ"مسار ميسي السياحي".

المفاجأة الأكبر هي في متابعته لناديين من الدوري الإنجليزي هما مانشستر سيتي وتشيلسي.

ففي عامي 2004 و2014، ترددت أنباء عن اقتراب انتقاله إلى ستامفورد بريدج، حيث كشفت تقارير مسربة أنه وافق شفهيًا على صفقة بقيمة 208 ملايين جنيه إسترليني، تشمل راتبًا سنويًا قدره 48 مليون جنيه و70% من حقوق الصور، لكن قوانين Fair Play المالي حالَت دون ذلك بحسب "فوتبول لندن".

وأثناء فترة بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، ارتبط اسم ميسي بشكل متكرر بالانتقال إلى "ملعب الاتحاد"، ولم الشمل مع مدربه السابق، لكن الأمر لم يتجاوز مرحلة الاهتمام الإعلامي.

ميسي لا يتابع باريس سان جيرمان على إنستجرام

في المقابل، ورغم مشاركته في تسجيل 67 هدفًا "سجل 32 وصنع 35"، في 75 مباراة مع باريس سان جيرمان، لم يكلف ميسي نفسه عناء متابعة النادي الفرنسي.

وربما يكون هذا انعكاسًا لفشل شراكته الهجومية المدمرة مع نيمار وكيليان مبابي في تحقيق اللقب الأهم دوري أبطال أوروبا.

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