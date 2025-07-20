الأحد 20 يوليو 2025
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رياضة

محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول لجولة هونج كونج واليابان

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

تواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح على رأس قائمة فريق ليفربول الإنجليزي، والتي أعلن عنها الهولندي أرني سلوت مدرب الريدز، لرحلة الفريق إلى هونج كونج واليابان لخوض جولة ومعسكر هناك استعدادا للموسم الجديد.

قائمة ليفربول لمعسكر اليابان 

مباريات ليفربول الودية المتبقية

ويخوض ليفربول جولة تحضيرية آسيوية في هونج كونج واليابان، حيث يبدأ الفريق مبارياته الدولية بمواجهة قوية أمام ميلان الإيطالي يوم السبت 26 يوليو على ملعب “كاي تاك” في هونج كونج.

بعدها، ينتقل الريدز إلى اليابان لملاقاة يوكوهاما مارينوس، بطل يوم الأربعاء 30 يوليو، ويختتم ليفربول مبارياته التحضيرية بمواجهة أخيرة أمام أتلتيك بيلباو الإسباني على ملعب يوم الإثنين 4 أغسطس.

موعد أول مباراة رسمية لفريق ليفربول

ويبدأ الفريق موسمه رسميًا يوم 10 أغسطس في مواجهة كريستال بالاس على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات الدرع الخيرية، ثم يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 16 أغسطس حين يستضيف بورنموث في ملعب أنفيلد ضمن الجولة الافتتاحية.

 

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