تضحية راشفورد تقربه من ارتداء قميص برشلونة

توصل نادي برشلونة لاتفاق مع مانشستر لاستعارة ماركوس راشفورد، مع خيار شراء بـ30 مليون يورو، بحسب تقارير صحفية إسبانية اليوم.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: إن النجم الإنجليزي تنازل عن 25% من راتبه ليحقق حلمه باللعب في الكامب نو، والمشاركة في الجولة الآسيوية مع البلوغرانا.

كما أكد الصحفي فابريزيو رومانو أن نادي برشلونة الإسباني حسم صفقة ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وحسب تقرير صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية فإن ماركوس راشفورد سوف يسافر مع برشلونة في الجولة المقبلة، استعدادا للموسم الجديد.

راشفورد إلى برشلونة الإسباني، فيتو

راشفورد يرفض عرض الهلال السعودي

رفض النجم الدولي الإنجليزي، ماركوس راشفورد، لاعب ومهاجم مانشستر يونايتد، الانتقال لصفوف الهلال السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل رغبة مسئولو الزعيم في دعم هذا المركز خلال الفترة الحالية.

ووفقا لما ذكره الصحفي الموثوق آرون دومينجيز عبر حسابه على موقع إكس: "ماركوس راشفورد رفض العرض المقدم من جانب نادي الهلال السعودي للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مشيرا إلى أن اللاعب رغبته هي البقاء في أوروبا".

أوسيمين يرفض عرض الهلال

ويأتي التفكير في ضم ماركوس راشفورد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بناء على رغبة من جانب مسئولي الهلال، في دعم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية بصورة رسمية.

ورفض عدد من الأسماء الانتقال إلى الهلال خلال الميركاتو الصيفي الجاري، على رأسهم فيكتور أوسيمين بالإضافة إلى مويس كين، وذلك لرغبتهم في الاستمرار في أوروبا.

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