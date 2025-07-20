الأحد 20 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تضحية راشفورد تقربه من ارتداء قميص برشلونة

راشفورد، فيتو
راشفورد، فيتو

توصل نادي برشلونة لاتفاق مع مانشستر لاستعارة ماركوس راشفورد، مع خيار شراء بـ30 مليون يورو، بحسب تقارير صحفية إسبانية اليوم.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: إن النجم الإنجليزي تنازل عن 25% من راتبه ليحقق حلمه باللعب في الكامب نو، والمشاركة في الجولة الآسيوية مع البلوغرانا.

كما أكد الصحفي فابريزيو رومانو أن نادي برشلونة الإسباني حسم صفقة ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وحسب تقرير صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية فإن ماركوس راشفورد سوف يسافر مع برشلونة في الجولة  المقبلة، استعدادا للموسم الجديد.

راشفورد إلى برشلونة الإسباني، فيتو
راشفورد إلى برشلونة الإسباني، فيتو

راشفورد يرفض عرض الهلال السعودي

رفض النجم الدولي الإنجليزي، ماركوس راشفورد، لاعب ومهاجم مانشستر يونايتد، الانتقال لصفوف الهلال السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل رغبة مسئولو الزعيم في دعم هذا المركز خلال الفترة الحالية.

ووفقا لما ذكره الصحفي الموثوق آرون دومينجيز عبر حسابه على موقع إكس: "ماركوس راشفورد رفض العرض المقدم من جانب نادي الهلال السعودي للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مشيرا إلى أن اللاعب رغبته هي البقاء في أوروبا".

أوسيمين يرفض عرض الهلال 

ويأتي التفكير في ضم ماركوس راشفورد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بناء على رغبة من جانب مسئولي الهلال، في دعم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية بصورة رسمية.

ورفض عدد من الأسماء الانتقال إلى الهلال خلال الميركاتو الصيفي الجاري، على رأسهم فيكتور أوسيمين بالإضافة إلى مويس كين، وذلك لرغبتهم في الاستمرار في أوروبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة الإسباني لميركاتو الصيفي لاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد الانجليزي

مواد متعلقة

رغم اقترابه من بيراميدز، حمدي فتحي يشارك في معسكر الوكرة بإسبانيا

هل يشارك راشفورد في معسكر برشلونة التحضيري للموسم الجديد؟

سعودي وبـ 15 مليون ريال، أهلي جدة يستعد لحسم أولى صفقاته الصيفية

كومو الإيطالي يكشف حقيقة طلب التعاقد مع كريستيانو رونالدو

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2025، مصادر تكشف بشرى سارة للطلاب وأولياء الأمور

الأمن الوطنى: حركة حسم خططت لاستهداف الطائرة الرئاسية

مقتل عنصرين من حركة حسم الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات إنقاذ الرهائن

الأهلي يستعد لتوجيه الشكر رسميا لهذا اللاعب

أول تعليق من وزيرة البيئة بعد تقديم استقالتها من الحكومة

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الرفض الكامل للإساءة والوقيعة الأبرز، آخر تطورات الشراكة الاستراتيجية المصرية السعودية بقيادة السيسي وولي العهد (صور)

الأهلي ينتظر قيمة القسط الأول من صفقة وسام أبو علي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 20 /7/ 2025

آخر تطورات أسعار الحديد اليوم الأحد 20-7-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الأحد 20-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

لمرشحي انتخابات الشيوخ 2025.. 8 محظورات في الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم كتب الكتاب فى المنام وعلاقته بحلول اليسر بعد العسر

"صوت تحبه الملائكة"، 40 عاما على وفاة الشيخ محمود علي البنا وهذه تفاصيل رؤيته للرسول

دعاء التوفيق والنجاح لطلاب الثانوية العامة 2025

المزيد
الجريدة الرسمية