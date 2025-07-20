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رياضة

رسالة غامضة من حامد حمدان بعد فشل صفقة انتقاله إلى الزمالك

حامد حمدان
حامد حمدان

وجه حامد حمدان لاعب وسط بتروجت رسالة غامضة بعد فشل انتقاله إلى نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري.

حامد حمدان 

ويضغط حامد حمدان على إدارة بتروجت من أجل الانضمام إلى الزمالك ولكن المفاوضات بين الناديين باءت بالفشل.

وكتب حامد حمدان عبر ستوري انستجرام: مساء الخير أما بعد، عموما الإنسان يمر بضغوطات نفسية مما يؤدي إلى العزلة وضيق الخاطر 

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏18m hamed_hamdan12 translation See أما:بعد مساء الخير عمومًا الإنسان يمر بضغوطات نفسيه مما يؤدي للعزله وضيق.الخاطر.الحمدلله.‏'‏

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وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين، وادم كايد لمدة 3 سنوات.

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