رسالة غامضة من حامد حمدان بعد فشل صفقة انتقاله إلى الزمالك

وجه حامد حمدان لاعب وسط بتروجت رسالة غامضة بعد فشل انتقاله إلى نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري.

حامد حمدان

ويضغط حامد حمدان على إدارة بتروجت من أجل الانضمام إلى الزمالك ولكن المفاوضات بين الناديين باءت بالفشل.

وكتب حامد حمدان عبر ستوري انستجرام: مساء الخير أما بعد، عموما الإنسان يمر بضغوطات نفسية مما يؤدي إلى العزلة وضيق الخاطر

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين، وادم كايد لمدة 3 سنوات.

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