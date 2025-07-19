السبت 19 يوليو 2025
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رياضة

قيمة صفقة انتقال راشفورد لصفوف برشلونة

راشفورد، فيتو
راشفورد، فيتو

أفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن صفقة انتقال ماركوس راشفورد إلى برشلونة ستتم بصيغة الإعارة لموسم واحد، مع خيار الشراء مقابل 35 مليون يورو.

وبحسب الصحيفة، فإن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية، ومن المتوقع أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية في برشلونة خلال أيام، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

برشلونة الاسباني، فيتو
برشلونة الاسباني، فيتو

راشفورد يرفض عرض الهلال السعودي

رفض النجم الدولي الإنجليزي، ماركوس راشفورد، لاعب ومهاجم مانشستر يونايتد، الانتقال لصفوف الهلال السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل رغبة مسئولو الزعيم في دعم هذا المركز خلال الفترة الحالية.

ووفقا لما ذكره الصحفي الموثوق آرون دومينجيز عبر حسابه على موقع إكس: "ماركوس راشفورد رفض العرض المقدم من جانب نادي الهلال السعودي للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مشيرا إلى أن اللاعب رغبته هي البقاء في أوروبا".

أوسيمين يرفض عرض الهلال 

ويأتي التفكير في ضم ماركوس راشفورد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بناء على رغبة من جانب مسئولي الهلال، في دعم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية بصورة رسمية.

ورفض عدد من الأسماء الانتقال إلى الهلال خلال الميركاتو الصيفي الجاري، على رأسهم فيكتور أوسيمين بالإضافة إلى مويس كين، وذلك لرغبتهم في الاستمرار في أوروبا.

 

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