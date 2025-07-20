الأحد 20 يوليو 2025
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رياضة

أحمد عبد القادر يرفض الدخول فى صفقات تبادلية

أحمد عبد القادر،
أحمد عبد القادر، فيتو

رفض أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، الدخول فى صفقات تبادلية بعد فشل صفقة انتقاله إلى الحزم السعودي، كما تردد خلال الساعات الماضية، حيث يتدرب اللاعب فى الأهلي؛ انتظارا لحسم مستقبله مع الفريق، خاصة بعد رفض اصطحابه إلى معسكر تونس بعد الاستقرار على رحيله فى الميركاتو الصيفي الحالي.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم في مدينة طبرقة التونسية ضمن معسكر الإعداد الخارجي الذي يقام خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري.

وقرر الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، إقامة المران على فترتين، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتحقيق الاستفادة القصوى من فترة المعسكر.

الأهلي يتدرب على فترتين في معسكر تونس 

وخاض الفريق مرانه الأول على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة، على أن يخوض مرانه الثاني في الجيم.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي عددًا من المباريات الودية في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة من الموسم المقبل، حيث يلتقي غدا فريق الملعب التونسي في الثامنة مساء. 

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