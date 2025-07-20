صفقة الزمالك المنتظرة، كل ما تريد معرفته عن الفرنسي تيدي أوكو

اقترب نادي الزمالك من إبرام صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بضم الفرنسي تيدي أوكو جناح نادي لوزيرن السويسري.

اتفاق شبه نهائي بين الزمالك والفرنسي تيدي أوكو

وعلم موقع "فيتو" أن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، نجح في التوصل لاتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية لانتقاله إلى القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

كما وصلت المفاوضات بين الزمالك ونادي لوزيرن إلى مراحل متقدمة، حيث يتم حاليا الاتفاق على التفاصيل المالية وآلية سداد الصفقة.

من هو تيدي أوكو؟

تيدي أوكو هو لاعب فرنسي من أصول إيفوارية، يبلغ من العمر 27 عاما، وُلد في 15 مايو 1998، يلعب بقدمه اليسرى، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن بشكل أساسي، كما يمكنه المشاركة كجناح أيسر أو كمهاجم عند الحاجة.

بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية نادي لوهافر الفرنسي، الذي خرج منها العديد من النجوم أبرزهم الجزائري رياض محرز، لكنه لم يصل للفريق الأول، وانتقل في عام 2018 إلى الفريق الرديف لنادي ليل الفرنسي.

محطات بارزة في مسيرة تيدي أوكو

وانتقل أوكو في يناير 2022 إلى نادي ستاد لوزان السويسري، وهناك قدم أفضل فتراته الكروية، حيث لعب 52 مباراة وساهم في 37 هدفا، سجل منها 24 وصنع 13.

وفي صيف 2023، انضم إلى نادي لوزيرن، لكنه لم يقدم نفس الأداء، حيث شارك في 35 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين فقط، بإجمالي 1848 دقيقة لعب.

وأعير أوكو إلى لوزان سبورت لموسم واحد، شارك فيه في 42 مباراة، أحرز خلالها 10 أهداف وقدّم 7 تمريرات حاسمة.

القيمة السوقية لـ تيدي أوكو

وتبلغ القيمة السوقية الحالية لتيدي أوكو نحو 1.2 مليون يورو، وهي الأعلى في مسيرته حتى الآن، بعدما كانت تقدر بـ900 ألف يورو في أكتوبر الماضي.

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