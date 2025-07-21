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ثقافة وفنون

هاني شاكر: نهلة مراتي نصي الحلو وسندي الحقيقي (فيديو)

هاني شاكر، فيتو
هاني شاكر، فيتو

عبر أمير الغناء العربي المطرب هاني شاكر عن امتنانه لزوجته لأنها تمثل السند الحقيقي والداعم الأول له في مشواره الفني والحياتي.

 

وأكد أمير الغناء العربي خلال تصريحات خاصة لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان منى عبد الغني وإيمان عز الدين أن زوجته تشاركه في كافة تفاصيله اليومية.

نصي الحلو

 

وقال: "هي نصي الحلو اللي دايما واقفة جنبي، وواقفة معايا، وبكون سعيد وأنا باغني وشايفها قاعدة قدامي"، متابعًا أن زوجته دائمًا ما تذهب معه في الحفلات لتدعمه.

 

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هاني شاكر الفنان هاني شاكر برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا الفن

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