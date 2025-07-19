السبت 19 يوليو 2025
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منصة عالمية تشيد بقدرة قناة السويس على الصمود في مواجهة الاضطرابات بالبحر الأحمر

قناة السويس، فيتو
قناة السويس، فيتو

حظى أداء قناة السويس خلال أزمة البحر الأحمر باهتمام دولي وإشادات واسعة رصدتها التقارير التحليلية والإخبارية الصادرة عن العديد من المنصات والمواقع الملاحية الدولية خلال الآونة الأخيرة.

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تغطية إخبارية دولية لقناة السويس 

في إطار التغطية الإخبارية الدولية لعبور حاملة السيارات  BYD XI'AN  لقناة السويس، أشادت منصة Off shore energy بقدرة قناة السويس على الصمود لمدة تقارب العامين في مواجهة الاضطرابات التي تفرضها الأوضاع الراهنة بمنطقة البحر الأحمر، في ظل عمليات إعادة توجيه واسعة النطاق للتجارة حول رأس الرجاء الصالح. 

 

قناة السويس، فيتو 
قناة السويس، فيتو 
قناة السويس، فيتو 
قناة السويس، فيتو 

مسيرة نجاح مستمرة 

وفي ذات السياق، قال موقع India shipping news أن نجاح عبور إحدى أضخم حاملات السيارات في العالم لقناة السويس يؤكد المرونة التشغيلية للقناة ودورها المركزي في استيعاب عودة ظهور حاملات السيارات وسط أنماط التجارة المتغيرة بسبب اضطرابات البحر الأحمر، كما تطرق موقع trade winds news إلى تلك الجهود التي تعبر عن تطلع مصر إلى آسيا أملا في زيادة حركة مرور ناقلات السيارات في قناة السويس رغم التحديات في منطقة البحر الأحمر.  

قناة السويس، فيتو 
قناة السويس، فيتو 
قناة السويس، فيتو 
قناة السويس، فيتو 

الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس 

في سياق آخر، أكدت دراسة أوروبية حديثة نشرتها المنصة العالمية  Off shore energy" على الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس باعتبارها الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر استدامة على المستوى الملاحي والبيئي لما تحققه من استقرار لسلاسل الإمداد العالمية وخفض لمستوى الانبعاثات الكربونية الضارة.  

قناة السويس، فيتو 
قناة السويس، فيتو 
قناة السويس، فيتو 
قناة السويس، فيتو 

تكاليف اضطرابات سلسلة التوريد البحرى 

وأوضحت الدراسة التي أعدها فريق بحثي أوروبي بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال والاقتصاد والقانون بجامعة جوتنبرغ تحت عنوان" تكاليف اضطرابات سلسلة التوريد البحري"، زيادة المخاوف البيئية مع اتخاذ العديد من الخطوط الملاحية طرقا بديلة لقناة السويس على إثر أزمة البحر الأحمر. 

قناة السويس، فيتو 
قناة السويس، فيتو 
قناة السويس، فيتو 
قناة السويس، فيتو 

وأظهرت تحليلات الدراسة ارتفاع مستوى الانبعاثات الكربونية الناجمة عن طول الرحلات وأوقات الانتظار لسفن مجموعة ميرسك التي حولت مسارها بعيدا عن قناة السويس إلى 44574 طن في فترة تعليق الملاحة المؤقت بقناة السويس في مارس 2021  خلال أزمة جنوح السفينة" إيفرجيفين". 

وتستهدف الدراسة الاستفادة من النتائج واستخدامها كمعطيات تساهم في تحليل أثر أزمة البحر الأحمر على حركة التجارة العالمية في الوقت الراهن. 

وتؤكد هيئة قناة السويس ريادتها في مجال الاستدامة البحرية بتحقيق وفرا في الوقت والمسافة مقارنةً بالمسارات البديلة مما يساهم في خفض استهلاك الوقود بنسب تتراوح من 10 إلى 90% وفقا لمينائي القيام والوصول، وما يترتب عليه من خفض الانبعاثات الكربونية الضارة. 

وتشير التقارير الملاحية لقناة السويس إلى مساهمة القناة في خفض انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون من السفن بحوالي 55.4 مليون طن خلال عام 2023 مقارنة بالمسارات البديلة وتوفير الوقود بحوالي 16.9 مليون طن. 

كما توضح التقارير الرسمية للقناة زيادة حجم الانبعاثات العالمية الناتجة عن الشحن البحري خلال عام 2024 بحوالي 33.3 مليون طن إلى جانب ارتفاع في استهلاك الوقود بحوالي 10.2 مليون طن وذلك نتيجة إبحار العديد من الخطوط الملاحية بطريق رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس نتيجة التحديات الأمنية بمنطقة البحر الأحمر.

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