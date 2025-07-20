الوطنية للانتخابات: تنازل 4 مرشحين في انتخابات الشيوخ

أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء موعد التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.

وتقدم أربعة مرشحين بطلبات للتنازل عن ترشحهم على المقاعد الفردية، ثلاثة منهم عن دائرة محافظة القاهرة، والرابع عن دائرة محافظة الوادي الجديد، واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات هذه التنازلات.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن إجمالي عدد المترشحين على النظام الفردي (٤٢٤) مترشحا منهم ( ۱۸۳) مرشحًا مستقلًا، وعدد (٢٤١) مرشحًا عن الأحزاب السياسية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تتابع مع لجان الرصد التي شكلتها بجميع محافظات الجمهورية كافة صور الدعاية الانتخابية لكافة المترشحين.

وأهابت الهيئة بالجميع الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٧ لسنة ۲۰۲٥، فضلًا عن مدونة السلوك الانتخابي ٢٠٢٥ الصادرة عن الهيئة.

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