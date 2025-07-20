الأحد 20 يوليو 2025
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أخبار مصر

وظائف جديدة بـ المونوريل تعرف على طرق التقديم والشروط

وظائف، فيتو
وظائف، فيتو
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أعلنت  الشركة المصرية  لتشغيل المترو عن توفر عدد من الوظائف في مشروع مونوريل القاهره الكبرى وذلك تمهيدا للتشغيل الفعلي للمشروع خلال الفترة القادمة 

والوظائف المطلوبة للشركة كما يلي 

 

التقديم خلال الفترة من ٢٠ـ٧ـ٢٠٢٥ حتي ٣٠-٧ـ٢٠٢٥..

🔗 التقديم الإلكتروني فقط عبر الموقع الرسمي:
https://www.cairometro.gov.eg/ar/jobs

 

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الشركة المصرية لتشغيل المترو الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو الفترة القادمة القاهرة القاهرة الكبري

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