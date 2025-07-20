أول تعليق من وزيرة التنمية المحلية بعد تكليفها بمهام وزارة البيئة

أعربت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزير البيئة، عن اعتزازها بثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكليفها للقيام بمهام وزير البيئة مؤقتًا، بالإضافة إلى مهام منصبها كوزيرة للتنمية المحلية، مشيرة إلى أنها ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية فى سبيل الارتقاء بالعمل البيئي والمناخي على كافة الأصعدة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أنها ستعمل على استكمال مسيرة النجاح التى شهدها الملف البيئي في مصر خلال السنوات الماضية، في ظل قيادة سياسية تعي أهمية البيئة وتحرص على وضعها في قلب عملية التنمية القائمة، بتوجيهات من رئيس الجمهورية والحفاظ على البيئة وتحقيق صون حقيقي للموارد الطبيعية من أجل مصلحة الأجيال الحالية والقادمة، مشيرةً إلى أن هذا الأمر يسهم بشكل مباشر في خلق حياة كريمة للمواطن المصري، ويعظّم من دور مصر المتنامي على المستويين الإقليمي والدولي في ملف البيئة وتحدي المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن قيادة الملف البيئي ليس بمعزل عن مهام منصبها، فى ظل التعاون الذى كان قائمًا فى عدد من الملفات المشتركة وعلى رأسها ملف إدارة المخلفات وغيرها من الملفات المهمة منها المشروعات الخاصة بشركاء التنمية الدوليين مثل مشروع تطهير مصرف كيتشنر، مؤكدة العمل والبناء على النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وثمنت الدكتورة منال عوض، الجهود التي قامت بها الدكتورة ياسمين فؤاد فى قيادتها للملف البيئي خلال الفترة الماضية، متمنية لها التوفيق فى منصبها الجديد بعد تعيينها في منصبها كأمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الفترة المقبلة تشهد التركيز على قيادة العمل المناخي على المستوى المحلي وتعزيز دور المحليات في القضايا والملفات البيئة.

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