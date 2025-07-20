أسامة ربيع يكشف حجم خسائر قناة السويس خلال العامين الماضيين

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تتوقع عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بنهاية العام الجاري، رغم التحديات غير المسبوقة التي واجهتها بسبب الاضطرابات الإقليمية في البحر الأحمر.

انخفاض العائدات بـ62% بسبب الظروف الإقليمية

وأوضح ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: الهيئة خسرت نحو 62% من العائدات الدولارية خلال العامين الماضيين نتيجة التحولات في طرق الشحن والتوترات الجيوسياسية، لكن الهيئة تعاملت معها بمرونة وقرارات استراتيجية.

تخفيض رسوم العبور لجذب السفن الكبرى

وأشار إلى أن هيئة القناة قررت منذ 15 مايو تخفيض رسوم عبور السفن بنسبة 15%، خاصة للسفن العملاقة، بهدف جذب الخطوط الملاحية الكبرى التي غيرت مساراتها بسبب التوترات في البحر الأحمر. وأضاف أن هذه الخطوة أثمرت عن عودة العديد من هذه الخطوط للعبور عبر القناة.

لا بديل حقيقي لقناة السويس

وأكد رئيس الهيئة أنه لا يوجد بديل فعلي لقناة السويس، رغم وجود طرق بديلة برية أو بحرية أو عبر السكك الحديدية، إلا أن هذه الطرق ليست منافسة حقيقية بسبب كونها أكثر تكلفة، وأطول زمنًا، وأعلى في استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.

قناة السويس.. الخيار الأخضر والأقل تكلفة

واختتم الفريق أسامة ربيع حديثه بالتأكيد على أن قناة السويس ستظل المسار الملاحي الأكثر كفاءة وفعالية من حيث الكلفة والبيئة، مشددًا على أن القناة توفر أقصر طريق مائي بين الشرق والغرب، مما يجعلها دائمًا الخيار المفضل لأساطيل الشحن العالمية.

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