الأحد 20 يوليو 2025
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أخبار مصر

تشغيل قطار مخصوص لتسهيل عودة السودانيين وذويهم لوطنهم غدا

قطار
قطار

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، خبرا جيدا للسودانيين العائدين لذويهم، وذلك  في إطار التعاون المشترك والعلاقات الأخوية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقة، وفى إطار تنفيذ السكة الحديد لكافة الإجراءات التي تساهم في تيسير العودة الطوعية للأخوة السودانيين إلى السودان الشقيقة.

تشغيل قطار مخصوص للسودانيين 


 وقررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل قطار مخصوص لتسهيل نقل الإخوة السودانيين المقيمين في مصر، الراغبين في العودة إلى وطنهم طواعية مرورًا بمحافظة أسوان، حيث تقرر تشغيل قطار مخصوص 1940 (ثالثة مكيفة) من القاهرة إلى أسوان يوم الإثنين  الموافق 21/ 7 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 11:00  ويصل أسوان الساعة 23:00 طبقًا للجدول المرفق، على أن يعود بقطار رقم 1945 (ثالثة مكيفة) من أسوان إلى القاهرة لجمهور الركاب يوم الثلاثاء الموافق 22/ 7/ 2025 فقط حيث يقوم من أسوان الساعة 07:50 ويصل القاهرة الساعة 21:50 طبقًا للجدول المرفق. 

 

 ويأتي ذلك في إطار الدور الإنساني والمجتمعي الذي تقوم به الدولة المصرية ممثلة فى وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر وكلف  الفريق مهندس كامل الوزير  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل رئيس وقيادات هيئة السكة الحديد بتقديم كافة الخدمات اللازمة لراحة الأخوة السودانيين حتى وصولهم بسلامة الله الى ميناء السد العالى النهرى.

 

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