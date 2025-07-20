مشاهد من أداء صلاة الجنازة على "الأمير النائم" في السعودية

أدى الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم الأحد، صلاة الجنازة على الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز.

صلاة الميت على الأمير النائم

وجاء إعلان وفاة "الأمير النائم" في بيان للديوان الملكي السعودي، ورد فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - يوم غد (اليوم) الأحد الموافق 25 محرّم 1447 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

كما نعى الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز نجله عبر منصة "إكس"، قائلا: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ننعى ابننا الغالي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم".

وفاة الأمير النائم

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أدى الصلاة مع الأمير محمد بن عبد الرحمن، في جامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض، الأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبد العزيز، والأمير عبد الرحمن بن سعود الكبير، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار العاهل السعودي، والأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز، والأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، والأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز.

والأمير مصعب بن سعود بن عبد العزيز، والأمير حمود بن سعود بن عبد العزيز، والأمير ممدوح بن عبد الرحمن بن سعود بن عبد العزيز، والأمير عبدالعزيز بن عبد الله بن سعود بن عبد العزيز، والأمير تركي بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، والأمير تركي بن محمد بن سعود، والأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن، والأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبد العزيز، والفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية.

والأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبد العزيز، والأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، والأمير بندر بن سعد بن خالد، والأمير سعود بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، والأمير سلطان بن سعود بن محمد، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله، والأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز محافظ الطائف، والأمير محمد بن نهار بن عبد العزيز، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن طلال بن عبد العزيز، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبد العزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبد العزيز، والأمير عبد الرحمن بن طلال بن عبد العزيز، والأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبد العزيز، والأمير خالد بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، والأمير سعود بن خالد بن طلال بن عبد العزيز، والأمير محمد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز.

نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على الأمير الوليد بن خالد بن طلال#الإخبارية pic.twitter.com/cNDe86KPyi — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 20, 2025

كما أدى الصلاة عدد من الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.

ولد الأمير الوليد في أبريل 1990، وكان من الطلبة المتفوقين في الكلية العسكرية قبل أن يصاب في حادث سير مروع عام 2005 ليدخل بعدها في غيبوبة لأكثر من عشرين عاما.

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