بعد وفاة الأمير النائم، هل هناك أمل في استفاقة المريض بعد سنوات من الغيبوبة الطويلة؟

أكد الدكتور أحمد كامل أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة القاهرة، أن هناك حالات موثقة نادرة استعاد فيها المرضى الذين تعرضوا لغيبوبة طويلة وعيهم بعد سنوات، لكنها لا تتجاوز عددا محدودا عالميا.

احتمال الإفاقة بعد الغيبوبة

وأكد أستاذ المخ والأعصاب في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن احتمالات الاستفاقة تقل بشكل كبير بعد مرور أشهر، وحتى في حال الإفاقة، قد تستمر معاناة المريض من إعاقات ذهنية أو جسدية شديدة.

أوضح الدكتور أحمد كامل أن الجسم يظل "حيًّا" طالما جذع الدماغ يعمل، موضحا أن القلب يستمر في النبض والرئتان قد تحتاجان لدعم تنفسي صناعي، كما أن الكبد والكلى تواصلان أداء وظائفهما تحت المراقبة والجهاز العصبي اللاإرادي ينظم الوظائف الحيوية.

وتوفي مساء أمس السبت، الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود، الشهير بالأمير النائم بعد 20 عاما من البقاء في غيبوبة داخل أحد المراكز الطبية في المملكة العربية السعودية.

وفاة الأمير النائم بعد 20 عاما من الغيبوبة

وسيطرت حالة من الحزن على رواد السوشيال ميديا بعد وفاته والمحنة التي تعرض لها بعد حادث مروري منذ عام 2005 تسبب في دخوله بغيبوبة لسنوات منذ ذلك الوقت.

وبعد وفاة الأمير النائم تدور في الأذهان عدد من التساؤلات عن أسرار الغيبوبة الطويلة للإنسان، وهل يشعر بالمحيطين به أم لا، وماذا يحدث لجسم الإنسان خلال فترة الغيبوبة.

وأوضح الدكتور أحمد كامل في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن الغيبوبة الممتدة لسنوات عادة ما تكون ناتجة عن عدة حالات منها:

إصابات دماغية رضحية ناتجة عن حوادث أو سقوط.

نقص حاد في الأكسجين المغذي للدماغ.

جلطات أو نزيف دماغي كبير.

التهابات أو تسممات دماغية شديدة.

وأضاف: "في مثل هذه الحالات، تتأثر مناطق الدماغ المسؤولة عن الوعي والاتصال، ما يؤدي إلى فقدان طويل للوعي".

وحول نشاط المخ أثناء الغيبوبة، أكد أستاذ المخ والأعصاب أن "المخ لا يتوقف تمامًا"، موضحًا أن القشرة الدماغية قد تتوقف عن العمل، بينما يظل جذع الدماغ مسؤولًا عن الوظائف الحيوية كالتنفس وضربات القلب.

وأكد أن موت الدماغ الكامل هو الحالة التي تعتبر وفاة طبية، حين تتوقف جميع وظائف المخ دون رجعة.

مدى إدراك المريض وشعوره بالمحيطين به

وأوضح أستاذ المخ والأعصاب أن الإحساس بما يحيط بالمريض يختلف حسب نوع الغيبوبة:

في الغيبوبة الكاملة: لا وعي ولا استجابة.

في الحالة الخضرية المستمرة (PVS): قد تفتح العينان، لكن دون إدراك أو تفاعل.

في الحالة الواعية الدنيا: قد تظهر استجابات بسيطة، تدل على وعي جزئي نادر.

وأكد أستاذ المخ والأعصاب أن الغيبوبة الطويلة لا تشبه النوم أو الأحلام، فغالبا لا يكون هناك وعي داخلي أو شعور، وإن كانت بعض الحالات النادرة قد تكشف مفاجآت في عالم الطب.

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