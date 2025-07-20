الأحد 20 يوليو 2025
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خارج الحدود

صحيفة ألمانية: زيلينسكي توصل لاتفاق سري مع واشنطن

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

ذكرت صحيفة دير شبيجل  الألمانية أن فلاديمير زيلينسكي قد يكون توصل إلى اتفاق غير معلن مع الولايات المتحدة قبل اقتراح استئناف المفاوضات مع روسيا.

صحيفة ألمانية:  زيلينسكي توصل لاتفاق سري مع واشنطن 


وأشارت الصحيفة إلى أن عرض كييف لعقد جولة جديدة من المفاوضات في إسطنبول الأسبوع المقبل، والذي قدمه أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستيم عميروف، جاء بعد زيارة خاصة قام بها المبعوث الأمريكي كيت كيللوغ إلى العاصمة الأوكرانية، وفي ظل انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموسكو والبالغة 50 يوما.

 

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صحيفة بريطانية: ترامب شجع زيلينسكي خلال مكالمة بينهما على توجيه ضربات في عمق روسيا

وبحسب الصحيفة فإن هذه التطورات تشير إلى احتمال وجود تنسيق خفي بين كييف وواشنطن بشأن مستقبل العملية التفاوضية مع روسيا.

في السياق ذاته، أكد مصدر في الوفد الروسي المفاوض لوكالة "نوفوستي" تلقيهم عرضا رسميا من الجانب الأوكراني، وأعرب عن تفاؤله بقرب تحديد موعد للجولة الجديدة، فيما رجح مصدر آخر من موسكو أن تستأنف المحادثات قريبا.

يُذكر أن روسيا وأوكرانيا عقدتا جولتين من المحادثات المباشرة في إسطنبول خلال الأشهر الماضية، نتج عنهما تبادل أسرى وجثامين، بالإضافة إلى تبادل مسودات مذكرات لتسوية النزاع.

 

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زيلينسكي واشنطن روسيا أسطنبول

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